Україна очікує відкриття трьох кластерів переговорів про вступ до ЄС, - Стефанчук

Україна наближається до нового етапу євроінтеграції — відкриття трьох переговорних кластерів із ЄС може стати важливим політичним сигналом підтримки реформ і стійкості держави в умовах війни.

Як інформує  Цензор.НЕТ, про це заявив у фейсбуці голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Очікуємо на відкриття трьох переговорних кластерів на шляху України до членства в Європейському Союзі — це буде важливим сигналом довіри до наших реформ і стійкості держави в умовах війни. Про це йшлося під час зустрічі у Верховній Раді з комісаркою ЄС з питань розширення Мартою Кос та комісаром ЄС з питань оборони і космосу Андрюсом Кубілюсом", - написав Стефанчук.

За словами спікера ВР, він поінформував Кос та Кубілюса про безпекову ситуацію, зокрема, про продовження Росією масованих атак на цивільну та енергетичну інфраструктуру, що вкотре доводить її небажання миру та зневагу до міжнародного права.

Стефанчук підкреслив, що критично важливими залишаються подальша підтримка України, посилення санкційного тиску та протидія його обходу.

"Окрему увагу приділили подальшому просуванню євроінтеграції, реформам і підготовці до відновлення країни. Україна вже сьогодні робить внесок у нову європейську безпекову архітектуру, маючи унікальний досвід протидії агресії. Ми готуємося до відбудови сильної, демократичної та процвітаючої України — разом із європейськими партнерами", - зазначив Стефанчук.

Не не візьмуть нас із таким "обличчям"...
Мівіну потрібно не вживати - від слова "взагалі"
23.02.2026 15:55 Відповісти
Яка огидна свиня.
23.02.2026 15:56 Відповісти
стефанчук, це ти?
23.02.2026 17:08 Відповісти
Під цим кластером вже стілець тріщить
23.02.2026 15:56 Відповісти
"зелена" корупція ставит хрест на всіх "зелених кластерах"
23.02.2026 16:00 Відповісти
каливан, ікона сьогоднішнього керівництва україни!
тупа некрасива істота!
до речі!
друга людина в україні! за конституцією.
23.02.2026 16:13 Відповісти
Мабуть Стефанчук вже вирішив, як домовитися з Орбаном та Фіцо? Якщо ні, то, скоріш за все, ми бачимо чистий потік несвідомого.
23.02.2026 16:15 Відповісти
Українці чуєте слово кластер знайте вас найобують
23.02.2026 16:31 Відповісти
Лише модні слова.
Три кластери балаканини!! Яких досягнень вам ще не вистачає
23.02.2026 18:53 Відповісти
 
 