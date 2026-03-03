Вступ України до ЄС: Єврокомісія підтвердила готовність України до переговорів за шістьма кластерами

Україна віддана своєму курсу на вступ до Європейського Союзу, і про це свідчать результати скринінгу.

Про це заявив офіційний представник Європейської Комісії Маркус Ламмерт на брифінгу, передає Інтеракс-Україна.

"Цей двосторонній аналіз проведено в рекордний термін і за всіма переговорними кластерами. Шість готові до відкриття", – сказав Ламмерт.

Таким чином він підтвердив зроблену напередодні президентом України Володимиром Зеленським заяву, що Україна "технічно готова" до відкриття шести кластерів переговорів щодо вступу в Євросоюз.

"Тепер держави-члени мають ухвалити рішення з цього питання, а ми готові допомагати Україні просуватися цим шляхом до вступу", – зазначив Ламмерт.

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На шляху до членства в ЄС

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України 19 грудня затвердив переговорні позиції за двома останніми кластерами з Євросоюзом. Відтак, Київ завершив усі необхідні внутрішні процедури для відкриття всіх шести блоків переговорів про вступ до ЄС.

До того віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка наголосив, що Україна виконала всі зобов'язання в стислі терміни. За його словами, протягом року було завершено скринінг, розроблено та розпочато реалізацію дорожніх карт реформ, що дозволяє країні переходити до наступного етапу переговорів.

Зі свого боку головна речниця Єврокомісії Паула Пінью на початку березня 2026 року заявила, що в Євросоюзі не можуть визначати дату вступу для України.

Пінью також прокоментувала, чи готовий ЄС підтримати ідею визначення дати вступу України, зокрема 2027 року, в рамках потенційної мирної угоди.