Україна завершила підготовку всіх переговорних кластерів для вступу до ЄС
Кабінет міністрів України 19 грудня затвердив переговорні позиції за двома останніми кластерами з Євросоюзом. Таким чином Київ завершив усі необхідні внутрішні процедури для відкриття всіх шести блоків переговорів про вступ до ЄС.
Про це повідомляється на євроінтеграційному порталі, передає Цензор.НЕТ.
Переговорні позиції
Зазначається, що цього тижня уряд схвалив переговорні позиції за кластером 4 "Зелений порядок денний та стале з’єднання" і кластером 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".
Переговорні позиції є ключовими документами, на основі яких Єврокомісія оцінюватиме прогрес України у виконанні критеріїв членства. Вони були підготовлені з урахуванням звітів Європейської комісії за результатами скринінгу українського законодавства.
Зобов'язання
Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка наголосив, що Україна виконала всі зобов’язання у стислі терміни. За його словами, протягом року було завершено скринінг, розроблено та розпочато реалізацію дорожніх карт реформ, що дозволяє країні переходити до наступного етапу переговорів.
Кластер 4 охоплює питання транспорту, енергетики, транс’європейських мереж, довкілля та кліматичної політики. Кластер 5 стосується аграрної політики, продовольчої безпеки, ветеринарного і фітосанітарного контролю, рибальства, регіональної політики, а також фінансових і бюджетних питань.
Наразі Україна очікує подальших рішень з боку європейських партнерів для офіційного старту переговорів за цими напрямками.
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