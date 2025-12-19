Україна завершила підготовку всіх переговорних кластерів для вступу до ЄС

Кабінет міністрів України 19 грудня затвердив переговорні позиції за двома останніми кластерами з Євросоюзом. Таким чином Київ завершив усі необхідні внутрішні процедури для відкриття всіх шести блоків переговорів про вступ до ЄС.

Про це повідомляється на євроінтеграційному порталі, передає Цензор.НЕТ.

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Переговорні позиції

Зазначається, що цього тижня уряд схвалив переговорні позиції за кластером 4 "Зелений порядок денний та стале з’єднання" і кластером 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".

Переговорні позиції є ключовими документами, на основі яких Єврокомісія оцінюватиме прогрес України у виконанні критеріїв членства. Вони були підготовлені з урахуванням звітів Європейської комісії за результатами скринінгу українського законодавства.

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Зобов'язання

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка наголосив, що Україна виконала всі зобов’язання у стислі терміни. За його словами, протягом року було завершено скринінг, розроблено та розпочато реалізацію дорожніх карт реформ, що дозволяє країні переходити до наступного етапу переговорів.

Кластер 4 охоплює питання транспорту, енергетики, транс’європейських мереж, довкілля та кліматичної політики. Кластер 5 стосується аграрної політики, продовольчої безпеки, ветеринарного і фітосанітарного контролю, рибальства, регіональної політики, а також фінансових і бюджетних питань.

Наразі Україна очікує подальших рішень з боку європейських партнерів для офіційного старту переговорів за цими напрямками.

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