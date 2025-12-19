Украина завершила подготовку всех переговорных кластеров для вступления в ЕС

Кабинет министров Украины 19 декабря утвердил переговорные позиции по двум последним кластерам с Евросоюзом. Таким образом Киев завершил все необходимые внутренние процедуры для открытия всех шести блоков переговоров о вступлении в ЕС.

Переговорные позиции

Отмечается, что на этой неделе правительство одобрило переговорные позиции по кластеру 4 "Зеленая повестка дня и устойчивое соединение" и кластеру 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности".

Переговорные позиции являются ключевыми документами, на основе которых Еврокомиссия будет оценивать прогресс Украины в выполнении критериев членства. Они были подготовлены с учетом отчетов Европейской комиссии по результатам скрининга украинского законодательства.

Обязательства

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка подчеркнул, что Украина выполнила все обязательства в сжатые сроки. По его словам, в течение года был завершен скрининг, разработаны и начаты реализация дорожных карт реформ, что позволяет стране переходить к следующему этапу переговоров.

Кластер 4 охватывает вопросы транспорта, энергетики, трансъевропейских сетей, окружающей среды и климатической политики. Кластер 5 касается аграрной политики, продовольственной безопасности, ветеринарного и фитосанитарного контроля, рыболовства, региональной политики, а также финансовых и бюджетных вопросов.

Сейчас Украина ожидает дальнейших решений со стороны европейских партнеров для официального старта переговоров по этим направлениям.

