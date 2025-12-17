Венгрия заблокировала ежегодное заявление ЕС о расширении: касается и Украины
Венгрия, которая выступает против вступления Украины в Европейский Союз, заблокировала ежегодное заявление ЕС о процессе расширения.
Об этом сообщает DW, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не поддержало положительную оценку усилий Украины на пути к евроинтеграции.
По словам датского министра по делам Европы Мари Бьерре, другие страны ЕС подтвердили прогресс Украины в выполнении требований Брюсселя.
"26 стран-членов демонстрируют сильную поддержку Украине, а Украина выполняет обещания", - сказала Бьерре.
Она отметила, что формулировки относительно Украины в проекте заявления были справедливыми и пропорциональными.
В свою очередь министр по делам Европы ФРГ Гюнтер Крихбаум назвал действия Венгрии "все более деструктивными" и обвинил правительство в Будапеште в препятствовании решениям ЕС.
Украина не может начать переговоры о членстве
Вето Венгрии означает, что Украина пока не может начать формальные переговоры о вступлении в ЕС. В то же время продолжаются неформальные консультации по условиям членства, отметила Бьерре.
"Это означает, что Украине даются конкретные указания, как именно она должна проводить реформы, чего она должна достичь и каких результатов большинство государств-членов ожидают от этой страны", - пояснила министр.
Она также выразила уверенность, что Киев смог бы достичь быстрого прогресса, если Венгрия снимет свое вето.
Кроме оценки Украины, заявление ЕС о расширении содержало анализ продвижения шести балканских стран, а также Турции, Молдовы и Грузии.
Согласно последнему анализу Еврокомиссии, наибольший прогресс в процессе вступления показала Черногория - страна может завершить переговоры до конца 2026 года, если сохранятся нынешние темпы реформ. Для Албании завершение переговоров прогнозируется до конца 2027 года.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что на неформальном заседании Совета по общим делам ЕС было объявлено о начале нового формата технических переговоров с Украиной, который не зависит от венгерского вето.
- Европейская комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что у Венгрии нет оснований блокировать вступление Украины в ЕС.
І що, Словаччина була в числі тих "26 країн-членів демонструють сильну підтримку Україні, а Україна виконує обіцянки"(с)????
заклеїти рота скотчем?
поламати пальці, шо б не клацати по клаві?