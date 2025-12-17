РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11900 посетителей онлайн
Новости Членство Украины в ЕС Позиция Венгрии относительно Украины
1 504 15

Венгрия заблокировала ежегодное заявление ЕС о расширении: касается и Украины

Венгрия заблокировала заявление ЕС о расширении

Венгрия, которая выступает против вступления Украины в Европейский Союз, заблокировала ежегодное заявление ЕС о процессе расширения.

Об этом сообщает DW, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не поддержало положительную оценку усилий Украины на пути к евроинтеграции.

По словам датского министра по делам Европы Мари Бьерре, другие страны ЕС подтвердили прогресс Украины в выполнении требований Брюсселя.

"26 стран-членов демонстрируют сильную поддержку Украине, а Украина выполняет обещания", - сказала Бьерре.

Она отметила, что формулировки относительно Украины в проекте заявления были справедливыми и пропорциональными.

Также читайте: Венгрия будет представлена на самом низком уровне на конференции по "репарационному кредиту" Украине

В свою очередь министр по делам Европы ФРГ Гюнтер Крихбаум назвал действия Венгрии "все более деструктивными" и обвинил правительство в Будапеште в препятствовании решениям ЕС.

Украина не может начать переговоры о членстве

Вето Венгрии означает, что Украина пока не может начать формальные переговоры о вступлении в ЕС. В то же время продолжаются неформальные консультации по условиям членства, отметила Бьерре.

"Это означает, что Украине даются конкретные указания, как именно она должна проводить реформы, чего она должна достичь и каких результатов большинство государств-членов ожидают от этой страны", - пояснила министр.

Она также выразила уверенность, что Киев смог бы достичь быстрого прогресса, если Венгрия снимет свое вето.

Читайте: Орбан пугает венгров войной в Европе "до 2030 года": Решение уже принято

Кроме оценки Украины, заявление ЕС о расширении содержало анализ продвижения шести балканских стран, а также Турции, Молдовы и Грузии.

Согласно последнему анализу Еврокомиссии, наибольший прогресс в процессе вступления показала Черногория - страна может завершить переговоры до конца 2026 года, если сохранятся нынешние темпы реформ. Для Албании завершение переговоров прогнозируется до конца 2027 года.

Что предшествовало?

Автор: 

Венгрия (2257) Украина (45277) членство в ЕС (1203)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Вступ України в ЄС це така ж брехня, як замороження кацапських активів. З такою корупцією і гебнявою агентурою це не реально. Обнадіюють, лиш би воювали
показать весь комментарий
17.12.2025 07:58 Ответить
+3
Мені здається якщо Угорщину викинути з ЄС а Україну прийняти то ЄС значно підсилиться, щонайменше в військовому плані.
показать весь комментарий
17.12.2025 07:52 Ответить
+2
Мені цікаво а Німцям ще не набридло оце все обходити і тд? Мене вже би так вибісило що ненароком Вермахт опинився б у Будапешті
показать весь комментарий
17.12.2025 07:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так і фіцо обіцяв блокувати, не лише орбан.
І що, Словаччина була в числі тих "26 країн-членів демонструють сильну підтримку Україні, а Україна виконує обіцянки"(с)????
показать весь комментарий
17.12.2025 07:28 Ответить
Мені цікаво а Німцям ще не набридло оце все обходити і тд? Мене вже би так вибісило що ненароком Вермахт опинився б у Будапешті
показать весь комментарий
17.12.2025 07:30 Ответить
Кремлівські шістки стараються як можуть.
показать весь комментарий
17.12.2025 07:46 Ответить
Мені здається якщо Угорщину викинути з ЄС а Україну прийняти то ЄС значно підсилиться, щонайменше в військовому плані.
показать весь комментарий
17.12.2025 07:52 Ответить
Вступ України в ЄС це така ж брехня, як замороження кацапських активів. З такою корупцією і гебнявою агентурою це не реально. Обнадіюють, лиш би воювали
показать весь комментарий
17.12.2025 07:58 Ответить
Корупція значно менше ніж в Штатах або Угорщині.
показать весь комментарий
17.12.2025 08:04 Ответить
Активи вже заморозили. В корупція тут трохи ні до чого.
показать весь комментарий
17.12.2025 08:30 Ответить
Заяву). Коли справа торкнулася грошей ці "архідемократи" Орбана навіть не помітили.
показать весь комментарий
17.12.2025 08:04 Ответить
кремлівські "грандоїди", ****!
показать весь комментарий
17.12.2025 08:05 Ответить
Нафтопровід? Дружба? Та скільки же можна нам соплі жувати, та хвоста піджимати... Невже адекватну відповідь ми бздикуємо дати???
показать весь комментарий
17.12.2025 08:10 Ответить
О вже вступили в нато, а тепер вже і в єс
показать весь комментарий
17.12.2025 08:22 Ответить
орбан докричався з дупи пуцина
показать весь комментарий
17.12.2025 08:30 Ответить
як можна заблокувати заяву?
заклеїти рота скотчем?
поламати пальці, шо б не клацати по клаві?
показать весь комментарий
17.12.2025 08:59 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2025 09:09 Ответить
Весной, вроде в апреле у мадьяр выборы, если партия проиграет торбана, только тогда что либо сдвинется. Но похоже вряд-ли.
показать весь комментарий
17.12.2025 09:13 Ответить
 
 