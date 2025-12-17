Угорщина заблокувала щорічну заяву ЄС про розширення: стосується і України

Угорщина, яка виступає проти вступу України до Європейського Союзу, заблокувала щорічну заяву ЄС щодо процесу розширення.

Про це повідомляє DW, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Як зазначається, уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана не підтримав позитивну оцінку зусиль України на шляху до євроінтеграції.

За словами данської міністерки у справах Європи Марі Б'єрре, інші країни ЄС підтвердили прогрес України у виконанні вимог Брюсселя.

"26 країн-членів демонструють сильну підтримку Україні, а Україна виконує обіцянки", - сказала Б'єрре.

Вона зауважила, що формулювання щодо України у проєкті заяви були справедливими та пропорційними.

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Своєю чергою міністр у справах Європи ФРН Гунтер Кріхбаум назвав дії Угорщини "дедалі деструктивнішими" і звинуватив уряд у Будапешті у перешкоджанні рішенням ЄС.

Україна не може почати переговори про членство

Вето Угорщини означає, що Україна поки що не може розпочати формальні переговори щодо вступу до ЄС. Водночас тривають неформальні консультації щодо умов членства, зазначила Б'єрре.

" Це означає, що Україні даються конкретні вказівки, як саме вона має здійснювати реформи, чого вона має досягти і яких результатів більшість держав-членів очікують від цієї країни", - пояснила міністерка.

Вона також висловила впевненість, що Київ зміг би досягти швидкого прогресу, якщо Угорщина зніме своє вето.

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Крім оцінки України, заява ЄС про розширення містила аналіз просування шести балканських країн, а також Туреччини, Молдови та Грузії.

Згідно з останнім аналізом Єврокомісії, найбільший прогрес у процесі вступу показала Чорногорія - країна може завершити переговори до кінця 2026 року, якщо збережуться нинішні темпи реформ. Для Албанії завершення переговорів прогнозується до кінця 2027 року.

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