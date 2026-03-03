РУС
Война в Иране может замедлить вступление Украины в ЕС, - Politico

Война в Иране может повлиять на переговоры о вступлении Украины в ЕС

Европейский Союз отложил запланированную встречу с украинскими чиновниками из-за эскалации конфликта в Иране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Politico, где отмечается, что на Кипре должны были предоставить Украине детали следующих шагов для членства в блоке.

Киев уже ощутил первое влияние операции США и Израиля против Ирана, после того как иранский дрон атаковал британскую авиабазу на Кипре. Встреча, которая должна была состояться на этой неделе, была отложена. Это стало очередным разочарованием для украинской стороны.

Влияние на переговоры о вступлении Украины в ЕС

Задержка встречи повлияла на планирование переговоров о членстве Украины в Евросоюзе. Брюссель должен был предоставить остальные документы и детали, необходимые для выполнения требований ЕС, но из-за угрозы безопасности процесс пришлось перенести.

"Эта ситуация создает дополнительные сложности для Украины, ведь каждая задержка замедляет путь к членству в ЕС", - отметил европейский дипломат.

Кроме того, Киев сталкивается с другими вызовами, включая неудачную процедуру предоставления кредита на €90 млрд от Евросоюза. Все это создает дополнительное давление на украинскую власть и ее международную позицию, - пишет издание. 

Дальнейшие шаги и ожидания

Брюссель планирует перенести встречу и передать Украине необходимые файлы для скорейшего ведения переговоров о вступлении в ЕС. Украинские чиновники надеются, что это поможет компенсировать задержки и ускорить выполнение требований Евросоюза.

В то же время эксперты отмечают, что военные конфликты в регионе, включая Иран, могут влиять на дипломатические графики и международные планы, в частности по расширению ЕС.

Я бачу тут велике збіговисько любителів Аятол та режиму ісламістів ...союзників пуйла🤣🤣🤣🤣
якби Навіть Трамп бомбив Москву то деякі ідіоти і за це б його кляли🤣🤣
03.03.2026 20:42 Ответить
Причому ж недавно хотіли ударів по Ірану.
03.03.2026 21:05 Ответить
А це ще там до чого ?
Схоже - вони лише привід шукають ...
03.03.2026 20:43 Ответить
А ще температура льодовиків і плями на сонці.
03.03.2026 20:44 Ответить
Ще років на 30 відкладеться вступ 🤣🤣🤣🤣
03.03.2026 20:44 Ответить
Від Орбана з Фіцо залежить кредитування України, від Ірану - вступ до ЄС... А від КНДР буде залежати "вступ до НАТО"?)
03.03.2026 20:54 Ответить
ЄС-повне лайно. Це вже зрозуміло.
03.03.2026 21:01 Ответить
Як нафтобариги. Будь які події ускладнюють рішення, або підняття цін...
03.03.2026 21:02 Ответить
Фуйня... уповільнити вступ до ЄС може і робить Зеленський!!!
03.03.2026 21:03 Ответить
🤡
03.03.2026 21:07 Ответить
Головна перепона - це зільона влада...
03.03.2026 21:09 Ответить
 
 