Война в Иране может замедлить вступление Украины в ЕС, - Politico

Европейский Союз отложил запланированную встречу с украинскими чиновниками из-за эскалации конфликта в Иране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Politico, где отмечается, что на Кипре должны были предоставить Украине детали следующих шагов для членства в блоке.

Киев уже ощутил первое влияние операции США и Израиля против Ирана, после того как иранский дрон атаковал британскую авиабазу на Кипре. Встреча, которая должна была состояться на этой неделе, была отложена. Это стало очередным разочарованием для украинской стороны.

Влияние на переговоры о вступлении Украины в ЕС

Задержка встречи повлияла на планирование переговоров о членстве Украины в Евросоюзе. Брюссель должен был предоставить остальные документы и детали, необходимые для выполнения требований ЕС, но из-за угрозы безопасности процесс пришлось перенести.

"Эта ситуация создает дополнительные сложности для Украины, ведь каждая задержка замедляет путь к членству в ЕС", - отметил европейский дипломат.

Кроме того, Киев сталкивается с другими вызовами, включая неудачную процедуру предоставления кредита на €90 млрд от Евросоюза. Все это создает дополнительное давление на украинскую власть и ее международную позицию, - пишет издание.

Дальнейшие шаги и ожидания

Брюссель планирует перенести встречу и передать Украине необходимые файлы для скорейшего ведения переговоров о вступлении в ЕС. Украинские чиновники надеются, что это поможет компенсировать задержки и ускорить выполнение требований Евросоюза.

В то же время эксперты отмечают, что военные конфликты в регионе, включая Иран, могут влиять на дипломатические графики и международные планы, в частности по расширению ЕС.

Напомним, ранее президент Евросовета Антониу Кошта заявил, что дата вступления Украины в ЕС не определена.

