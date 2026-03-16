Іранський дрон атакував міжнародний аеропорт Дубая: спалахнула масштабна пожежа. ВIДЕО

У мережі оприлюднили кадри масштабної пожежі в міжнародному аеропорту Дубая після атаки безпілотника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зранку 16 березня іранський дрон влучив у один із паливних резервуарів на території аеропорту.

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Унаслідок удару спалахнула сильна пожежа.

Через інцидент польоти в аеропорту тимчасово призупинили, інформує New York Post.

Зазначається, що це вже третя атака на аеропорт Дубая від початку загострення ситуації на Близькому Сході.

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