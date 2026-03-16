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Іранський дрон атакував міжнародний аеропорт Дубая: спалахнула масштабна пожежа. ВIДЕО
У мережі оприлюднили кадри масштабної пожежі в міжнародному аеропорту Дубая після атаки безпілотника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, зранку 16 березня іранський дрон влучив у один із паливних резервуарів на території аеропорту.
Унаслідок удару спалахнула сильна пожежа.
Через інцидент польоти в аеропорту тимчасово призупинили, інформує New York Post.
Зазначається, що це вже третя атака на аеропорт Дубая від початку загострення ситуації на Близькому Сході.
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2) Їм можна.
3) Винуватий Ізраїль...
3,5) ... і трохи - Порошенко.