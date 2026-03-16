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Новини Відео Атака безпілотників
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Іранський дрон атакував міжнародний аеропорт Дубая: спалахнула масштабна пожежа. ВIДЕО

У мережі оприлюднили кадри масштабної пожежі в міжнародному аеропорту Дубая після атаки безпілотника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зранку 16 березня іранський дрон влучив у один із паливних резервуарів на території аеропорту.

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Унаслідок удару спалахнула сильна пожежа.

Через інцидент польоти в аеропорту тимчасово призупинили, інформує New York Post.

Зазначається, що це вже третя атака на аеропорт Дубая від початку загострення ситуації на Близькому Сході.

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аеропорт (1865) безпілотник БпЛА (6014) Дубай (92) Іран (3535) атака (1679)
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Топ коментарі
+30
Мабуть в цьіх дронах майже всі комплектуючи придбані, як для рушників так і для парашників, фірмою-прокладкою шо знаходится в Дубаі і яка купувала все це для місцевого сельгоспгосподарства, а потім опа і раптово вони опинились в Ірані та на Параші. Ось такий нежданчик.
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16.03.2026 19:07 Відповісти
+20
Не страшно, то всього один дрон із 5% вцілілих, які Пентагон ще не знищив 🤔
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16.03.2026 19:05 Відповісти
+16
1) Це братушки араби.
2) Їм можна.
3) Винуватий Ізраїль...
3,5) ... і трохи - Порошенко.
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16.03.2026 19:07 Відповісти

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