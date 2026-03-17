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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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Рух танкерів через Ормузьку протоку відновлюється, – Білий дім

Рух танкерів через Ромузьку протоку відновлено

Нафтові танкери поступово відновлюють рух через Ормузьку протоку після напруженості, пов’язаної з діями Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю економічного радника Білого дому Кевіна Гассетта телеканалу CNBC.

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За словами посадовця, ситуація на ключовому морському маршруті стабілізується, а спроби блокування не мали критичного впливу на економіку США. Він наголосив, що поступове повернення судноплавства свідчить про обмежені можливості Ірану впливати на глобальні процеси.

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Танкери повертаються до звичного маршруту

Гассетт зазначив, що рух танкерів через Ормузьку протоку вже відновлюється. Це один із головних маршрутів транспортування нафти у світі, тому будь-які перебої одразу викликають занепокоєння на ринках.

За його словами, нинішня ситуація демонструє, що ризики для глобальної економіки були меншими, ніж очікувалося. Водночас він підкреслив, що США уважно стежать за розвитком подій у регіоні.

"Ви вже бачите, що танкери починають потроху пропливати через протоку, і це ознака того, як мало можливостей залишилося в Ірану", — заявив Гассетт.

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Очікування завершення конфлікту та вплив на ціни

В адміністрації президента США Дональда Трампа висловлюють оптимізм щодо швидкого завершення війни з Іраном. Очікується, що після цього ситуація на нафтовому ринку стабілізується.

Гассетт пояснив, що протягом кількох тижнів після завершення бойових дій нафта почне активно надходити до нафтопереробних заводів, що може вплинути на ціни. Це, своєю чергою, стане сигналом для ринків про відновлення стабільності.

Окремо він звернув увагу на позицію Китаю. За словами радника, інтереси США та Китаю в цьому питанні збігаються, адже обидві країни зацікавлені у стабільному світовому ринку енергоносіїв. Він не виключив, що після завершення конфлікту може відбутися зустріч між Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном.

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Автор: 

Іран (3539) США (26823) танкер (570) Ормузька протока (216)
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Топ коментарі
+10
США пірнули в бочку з лайном. Ось тому Європа і звалює - не хоче щоб і від неї смерділо.
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17.03.2026 18:51 Відповісти
+9
А до чого тут Європа? Трампон консультувався з ЄС перед нападом на Іран? Може він консультувався з НАТО перед цією військовою операцію чи (хочаб) погодив це з американським конгресом/сенатом? До речі, країни Європи пропонували свю допомогу, але "мудак оранжевого цвєта" відкинув ці пропозиції, а коли зрозумів, що обіср@вся, то звернувся до НАТО/ЄС (яких він обкладував митними податками, принижував, зневажав). "Яке дибало, таке й здибало" (с)
Най тепер насолоджується бумерангом.
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17.03.2026 18:54 Відповісти
+8
😂Ормузька протока відкрита, просто іранці стріляють по кораблях, - голова Пентагону Хегсет.
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17.03.2026 18:38 Відповісти

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