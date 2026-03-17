Рух танкерів через Ормузьку протоку відновлюється, – Білий дім

Нафтові танкери поступово відновлюють рух через Ормузьку протоку після напруженості, пов’язаної з діями Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю економічного радника Білого дому Кевіна Гассетта телеканалу CNBC.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами посадовця, ситуація на ключовому морському маршруті стабілізується, а спроби блокування не мали критичного впливу на економіку США. Він наголосив, що поступове повернення судноплавства свідчить про обмежені можливості Ірану впливати на глобальні процеси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще одна велика азійська країна купуватиме нафту з Росії через війну на Близькому Сході, – Reuters

Танкери повертаються до звичного маршруту

Гассетт зазначив, що рух танкерів через Ормузьку протоку вже відновлюється. Це один із головних маршрутів транспортування нафти у світі, тому будь-які перебої одразу викликають занепокоєння на ринках.

За його словами, нинішня ситуація демонструє, що ризики для глобальної економіки були меншими, ніж очікувалося. Водночас він підкреслив, що США уважно стежать за розвитком подій у регіоні.

"Ви вже бачите, що танкери починають потроху пропливати через протоку, і це ознака того, як мало можливостей залишилося в Ірану", — заявив Гассетт.

Також читайте: Франція ніколи не братиме участі в операціях із розблокування Ормузької протоки, - Макрон

Очікування завершення конфлікту та вплив на ціни

В адміністрації президента США Дональда Трампа висловлюють оптимізм щодо швидкого завершення війни з Іраном. Очікується, що після цього ситуація на нафтовому ринку стабілізується.

Гассетт пояснив, що протягом кількох тижнів після завершення бойових дій нафта почне активно надходити до нафтопереробних заводів, що може вплинути на ціни. Це, своєю чергою, стане сигналом для ринків про відновлення стабільності.

Окремо він звернув увагу на позицію Китаю. За словами радника, інтереси США та Китаю в цьому питанні збігаються, адже обидві країни зацікавлені у стабільному світовому ринку енергоносіїв. Він не виключив, що після завершення конфлікту може відбутися зустріч між Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, раніше Трамп розкритикував країни НАТО через відмову підтримати США у війні проти Ірану.

Читайте також: Щодо операцій у Лівії, Іраку та Афганістані США консультувалися із союзниками. Зараз - ні, - Стубб