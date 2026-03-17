Движение танкеров через Ормузский пролив возобновляется, - Белый дом

Нефтяные танкеры постепенно возобновляют движение через Ормузский пролив после напряженности, связанной с действиями Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью экономического советника Белого дома Кевина Гассетта телеканалу CNBC.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам чиновника, ситуация на ключевом морском маршруте стабилизируется, а попытки блокировки не оказали критического влияния на экономику США. Он подчеркнул, что постепенное возобновление судоходства свидетельствует об ограниченных возможностях Ирана влиять на глобальные процессы.

Танкеры возвращаются к привычному маршруту

Гассетт отметил, что движение танкеров через Ормузский пролив уже возобновляется. Это один из главных маршрутов транспортировки нефти в мире, поэтому любые перебои сразу вызывают беспокойство на рынках.

По его словам, нынешняя ситуация демонстрирует, что риски для глобальной экономики оказались меньше, чем ожидалось. В то же время он подчеркнул, что США внимательно следят за развитием событий в регионе.

"Вы уже видите, что танкеры начинают понемногу проплывать через пролив, и это признак того, как мало возможностей осталось у Ирана", - заявил Гассетт.

Ожидания завершения конфликта и влияние на цены

В администрации президента США Дональда Трампа выражают оптимизм относительно скорого завершения войны с Ираном. Ожидается, что после этого ситуация на нефтяном рынке стабилизируется.

Гассетт рассказал, что в течение нескольких недель после завершения боевых действий нефть начнет активно поступать на нефтеперерабатывающие заводы, что может повлиять на цены. Это, в свою очередь, станет сигналом для рынков о восстановлении стабильности.

Отдельно он обратил внимание на позицию Китая. По словам советника, интересы США и Китая в этом вопросе совпадают, ведь обе страны заинтересованы в стабильном мировом рынке энергоносителей. Он не исключил, что после завершения конфликта может состояться встреча между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

Напомним, ранее Трамп раскритиковал страны НАТО за отказ поддержать США в войне против Ирана.

