Движение танкеров через Ормузский пролив возобновляется, - Белый дом
Нефтяные танкеры постепенно возобновляют движение через Ормузский пролив после напряженности, связанной с действиями Ирана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью экономического советника Белого дома Кевина Гассетта телеканалу CNBC.
По словам чиновника, ситуация на ключевом морском маршруте стабилизируется, а попытки блокировки не оказали критического влияния на экономику США. Он подчеркнул, что постепенное возобновление судоходства свидетельствует об ограниченных возможностях Ирана влиять на глобальные процессы.
Танкеры возвращаются к привычному маршруту
Гассетт отметил, что движение танкеров через Ормузский пролив уже возобновляется. Это один из главных маршрутов транспортировки нефти в мире, поэтому любые перебои сразу вызывают беспокойство на рынках.
По его словам, нынешняя ситуация демонстрирует, что риски для глобальной экономики оказались меньше, чем ожидалось. В то же время он подчеркнул, что США внимательно следят за развитием событий в регионе.
"Вы уже видите, что танкеры начинают понемногу проплывать через пролив, и это признак того, как мало возможностей осталось у Ирана", - заявил Гассетт.
Ожидания завершения конфликта и влияние на цены
В администрации президента США Дональда Трампа выражают оптимизм относительно скорого завершения войны с Ираном. Ожидается, что после этого ситуация на нефтяном рынке стабилизируется.
Гассетт рассказал, что в течение нескольких недель после завершения боевых действий нефть начнет активно поступать на нефтеперерабатывающие заводы, что может повлиять на цены. Это, в свою очередь, станет сигналом для рынков о восстановлении стабильности.
Отдельно он обратил внимание на позицию Китая. По словам советника, интересы США и Китая в этом вопросе совпадают, ведь обе страны заинтересованы в стабильном мировом рынке энергоносителей. Он не исключил, что после завершения конфликта может состояться встреча между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.
- Напомним, ранее Трамп раскритиковал страны НАТО за отказ поддержать США в войне против Ирана.
Най тепер насолоджується бумерангом.
Він виявляється був здивований, що Іран почав блокувати протоку і сказав, що це "нечесно".
Коли так здивувався то вирішив зробити хитродупий хід - повісити безпеку Ормузької протоки на союзників по НАТО, а самому злиняти - "бо ж головну задачу він виконав". Але союзники вже вивчили його хитродупість і послали нахєр, тим паче, що операцію з союзниками він не согласовував і навіть не попередив.
Головна біда таких лідорів, що вони не слухають фахівців, а коли обсираються починають шукати - на кого звалити свій пройоб.
Поки не буде цілий тиждень сонячно, до тих пір ціну на дизельне пальне не зменшать.🤑
сподіваюсь Гассетт знає, що може "пропливати" (підказка: 💩)
танкери протоку проходять
Це в голові трампона? А що кажуть ціни на нафту? До Білого Дому психіатрів вже викликали? А скільки США купляли нафти/газу, які постачалися через цю протоку? Значить завтра можна очикувати повернення санкцій проти московитської нафти і її тіньового флоту?
Так багато питань...
тільки афільованим з США та Ізраїлем туди не можна..
але ж так - переможна перемога.