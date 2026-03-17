Новости Закрытие Ираном Ормузского пролива
Движение танкеров через Ормузский пролив возобновляется, - Белый дом

Нефтяные танкеры постепенно возобновляют движение через Ормузский пролив после напряженности, связанной с действиями Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью экономического советника Белого дома Кевина Гассетта телеканалу CNBC.

По словам чиновника, ситуация на ключевом морском маршруте стабилизируется, а попытки блокировки не оказали критического влияния на экономику США. Он подчеркнул, что постепенное возобновление судоходства свидетельствует об ограниченных возможностях Ирана влиять на глобальные процессы.

Танкеры возвращаются к привычному маршруту

Гассетт отметил, что движение танкеров через Ормузский пролив уже возобновляется. Это один из главных маршрутов транспортировки нефти в мире, поэтому любые перебои сразу вызывают беспокойство на рынках.

По его словам, нынешняя ситуация демонстрирует, что риски для глобальной экономики оказались меньше, чем ожидалось. В то же время он подчеркнул, что США внимательно следят за развитием событий в регионе.

"Вы уже видите, что танкеры начинают понемногу проплывать через пролив, и это признак того, как мало возможностей осталось у Ирана", - заявил Гассетт.

Ожидания завершения конфликта и влияние на цены

В администрации президента США Дональда Трампа выражают оптимизм относительно скорого завершения войны с Ираном. Ожидается, что после этого ситуация на нефтяном рынке стабилизируется.

Гассетт рассказал, что в течение нескольких недель после завершения боевых действий нефть начнет активно поступать на нефтеперерабатывающие заводы, что может повлиять на цены. Это, в свою очередь, станет сигналом для рынков о восстановлении стабильности.

Отдельно он обратил внимание на позицию Китая. По словам советника, интересы США и Китая в этом вопросе совпадают, ведь обе страны заинтересованы в стабильном мировом рынке энергоносителей. Он не исключил, что после завершения конфликта может состояться встреча между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

Саме смішне буде якщо США знову витягнуть все на своїх плечах а Европа почне пртмазуватися.
17.03.2026 18:33 Ответить
США пірнули в бочку з лайном. Ось тому Європа і звалює - не хоче щоб і від неї смерділо.
17.03.2026 18:51 Ответить
А до чого тут Європа? Трампон консультувався з ЄС перед нападом на Іран? Може він консультувався з НАТО перед цією військовою операцію чи (хочаб) погодив це з американським конгресом/сенатом? До речі, країни Європи пропонували свю допомогу, але "мудак оранжевого цвєта" відкинув ці пропозиції, а коли зрозумів, що обіср@вся, то звернувся до НАТО/ЄС (яких він обкладував митними податками, принижував, зневажав). "Яке дибало, таке й здибало" (с)
Най тепер насолоджується бумерангом.
17.03.2026 18:54 Ответить
де вигода для Європи від чергової війни за ізраїль?
17.03.2026 19:08 Ответить
Трумп пихатий мудак, як зєля, тільки з золотим чубом.
Він виявляється був здивований, що Іран почав блокувати протоку і сказав, що це "нечесно".
Коли так здивувався то вирішив зробити хитродупий хід - повісити безпеку Ормузької протоки на союзників по НАТО, а самому злиняти - "бо ж головну задачу він виконав". Але союзники вже вивчили його хитродупість і послали нахєр, тим паче, що операцію з союзниками він не согласовував і навіть не попередив.
Головна біда таких лідорів, що вони не слухають фахівців, а коли обсираються починають шукати - на кого звалити свій пройоб.
17.03.2026 20:11 Ответить
Всьо, хвати, давай ціни на заправках опускай!
17.03.2026 18:34 Ответить
не у нашому випадку. зелені ще якусь уйхню придумають аби ціни підняти.
17.03.2026 18:46 Ответить
Ага!
Поки не буде цілий тиждень сонячно, до тих пір ціну на дизельне пальне не зменшать.🤑
17.03.2026 18:53 Ответить
Все буде чікі - пікі - Китай з нами на одній хвилі - Гассетт
17.03.2026 18:36 Ответить
😂Ормузька протока відкрита, просто іранці стріляють по кораблях, - голова Пентагону Хегсет.
17.03.2026 18:38 Ответить
Ми допомогли Україні, а вони не допомагають нам з Іраном, - Трамп про країни НАТО
17.03.2026 18:39 Ответить
Яке ж воно тупе. Воно ж і раніше казало, що протока не перекрита, а просто Іран пострілює по танкерам.
17.03.2026 18:39 Ответить
цікаво, коли іранці бомбануть якийсь порожній танкер і скажуть що будь хто може стати наступним, що тоді тампон розкаже
17.03.2026 18:40 Ответить
шо знов ? рудий поц
17.03.2026 18:43 Ответить
Само рассосалось?
17.03.2026 18:43 Ответить
танкери починають потроху пропливати (Гассетт)

сподіваюсь Гассетт знає, що може "пропливати" (підказка: 💩)

танкери протоку проходять
17.03.2026 19:57 Ответить
Не каже тільки що все добре для китайських і індійських танкерів. Всі інші стоять, як і стояли.
17.03.2026 18:46 Ответить
"...ситуація на ключовому морському маршруті стабілізується..." Джерело: https://censor.net/ua/n3605757

Це в голові трампона? А що кажуть ціни на нафту? До Білого Дому психіатрів вже викликали? А скільки США купляли нафти/газу, які постачалися через цю протоку? Значить завтра можна очикувати повернення санкцій проти московитської нафти і її тіньового флоту?
Так багато питань...
17.03.2026 18:48 Ответить
Китай і так їздив. потім Індія домовилась, почали їх пропускати. плюс країни які напряму з Іраном домовляються - катаються.
тільки афільованим з США та Ізраїлем туди не можна..
але ж так - переможна перемога.
17.03.2026 18:53 Ответить
Таки знайшов десь заначку з пляшкою скотчу.
17.03.2026 18:54 Ответить
Оскара, Оскара цим дебілам!
17.03.2026 18:54 Ответить
Чим довши тім більше Бвлий дім серить собі у білі штані.
17.03.2026 18:56 Ответить
поступове повернення судноплавства свідчить про обмежені можливості США впливати на глобальні процеси. В ТОМУ ЧИСЛІ НА ІРАН
17.03.2026 18:56 Ответить
Да, при чём по дну будут одевать шлюпки на головы и ходить как Джек Воробей с сынком Прихлопа Билла.
17.03.2026 20:31 Ответить
 
 