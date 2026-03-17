Глава антитерористичного центру США Кент подав у відставку, розкритикувавши війну в Ірані

Голова Національний контртерористичний центр США Джо Кент подав у відставку через незгоду з політикою США щодо Ірану та публічно закликав Дональд Трамп змінити курс.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі X.

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"Я не можу з чистою совістю підтримувати війну в Ірані, – зауважив Кент. – Іран не становив безпосередньої загрози для нашої країни, і очевидно, що ми розпочали цю війну через тиск із боку Ізраїлю та його впливового американського лобі".

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Кент наголосив, що підтримував "цінності та зовнішню політику" Трампа під час його передвиборчих кампаній у 2016, 2020, 2024 роках та його першого президентства. До першої кампанії проти Ірану в червні 2025-го американський президент буцімто розумів, що війни на Близькому Сході — це пастка, яка забирає дорогоцінні життя земляків і виснажує багатство та добробут нації.

Але зараз "високопосадовці Ізраїлю та впливові представники американських медіа розгорнули кампанію дезінформації, яка повністю підірвала вашу платформу "Америка передусім" і посіяла провоєнні настрої, щоб спонукати до війни з Іраном".

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Кент нагадав, що сам брав участь у бойових діях, а його "кохана дружина" загинула у війні, розв’язаній Ізраїлем. Саме тому він, мовляв, "не може підтримувати відправлення наступного покоління воювати й помирати у війні, яка не приносить жодної користі американському народу".

У заяві Кент закликав Трампа переглянути політику щодо Ірану.

"Я молюся, щоб ви замислилися над тим, що ми робимо в Ірані, і для кого ми це робимо... Ви можете змінити курс і визначити новий шлях для нашої нації", – зазначив він.

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