Глава антитерористичного центру США Кент подав у відставку, розкритикувавши війну в Ірані
Голова Національний контртерористичний центр США Джо Кент подав у відставку через незгоду з політикою США щодо Ірану та публічно закликав Дональд Трамп змінити курс.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі X.
"Я не можу з чистою совістю підтримувати війну в Ірані, – зауважив Кент. – Іран не становив безпосередньої загрози для нашої країни, і очевидно, що ми розпочали цю війну через тиск із боку Ізраїлю та його впливового американського лобі".
Кент наголосив, що підтримував "цінності та зовнішню політику" Трампа під час його передвиборчих кампаній у 2016, 2020, 2024 роках та його першого президентства. До першої кампанії проти Ірану в червні 2025-го американський президент буцімто розумів, що війни на Близькому Сході — це пастка, яка забирає дорогоцінні життя земляків і виснажує багатство та добробут нації.
Але зараз "високопосадовці Ізраїлю та впливові представники американських медіа розгорнули кампанію дезінформації, яка повністю підірвала вашу платформу "Америка передусім" і посіяла провоєнні настрої, щоб спонукати до війни з Іраном".
Кент нагадав, що сам брав участь у бойових діях, а його "кохана дружина" загинула у війні, розв’язаній Ізраїлем. Саме тому він, мовляв, "не може підтримувати відправлення наступного покоління воювати й помирати у війні, яка не приносить жодної користі американському народу".
У заяві Кент закликав Трампа переглянути політику щодо Ірану.
"Я молюся, щоб ви замислилися над тим, що ми робимо в Ірані, і для кого ми це робимо... Ви можете змінити курс і визначити новий шлях для нашої нації", – зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це війна Ізраїлю проти Ірану руками США.
А тепер Ізраїль з допомогою США хоче використати ще й НАТО для своїх забаганок.
Роботи інтелекту ніхто з тебе не вимагає ...
Обидва ви нікому з людей критичного мислення не цікаві , бо ваші тупорилі гасла вже 150 разів півторенні й нережованні ...
А по суті - жодного аргумента .
А в мене є . Пів року тому дресованні іранські пси - хусіти без жодного на це приводу зупинили роботу Суецького каналу . В Лівані від діяльності проксі аятул вже 40 років не припиняється війна .
В Сирії , в Іраку шиїти 50 років не давали жити своїм нібито співгромадянам . Іран спонсорує до 80% терорістичної діяльності й не факт , що підриви в США останніх років не були профінансованні ксір .
А Комісія Організації Обьєднаних Націй з розслідувань заявила, що Ізраїль вчинив геноцид проти палестинців у Газі.