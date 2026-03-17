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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Польща не направлятиме свої війська до Ірану, - Туск

Туск: Путін воює проти Європи зсередини

Польща не планує відправляти свої війська на Близький Схід, адже вважає, що події в цьому регіоні не мають прямого впливу на її безпеку. Натомість Варшава зосередиться на зміцненні безпеки в Балтійському морі.

Про це заявив у вівторок перед початком засідання уряду Польщі прем’єр-міністр РП Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Польща не направить свої війська до Ірану, цей конфлікт безпосередньо не стосується нашої безпеки. Польща має інші завдання в межах НАТО. Це стосується як наших сухопутних, повітряних, так і морських сил, які все ще перебувають у стадії розбудови. Те, що ми маємо у своєму розпорядженні, якщо йдеться про море, має служити безпеці Балтійського моря. І наші союзники, зокрема американці, дуже добре це розуміють",- підкреслив Туск.

Тому, як додав польський прем’єр, уряд "не передбачає жодної експедиції в напрямку Ірану", і це не викликає запитань з боку союзників Польщі.

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Удари по Ірану

  • 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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Іран (3539) Польща (9426) Туск Дональд (695)
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Топ коментарі
+10
Молодець, все правильно. Хай трамп своїх випердишів мобілізує на війну за ізраїль
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17.03.2026 14:55 Відповісти
+6
Вони просто зрозуміли, що від трампа вони ніякої допомоги не отримують, а тільки підлість та зраду
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17.03.2026 15:05 Відповісти
+5
1. Польща не направить свої війська до Ірану, цей конфлікт безпосередньо не стосується нашої безпеки.
2. Конфлікт в Україні безпосередньо стосується нашої безпеки, Польща не направить свої війська до України.
3. PROFIT!
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17.03.2026 14:54 Відповісти

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