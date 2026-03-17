Польща не направлятиме свої війська до Ірану, - Туск
Польща не планує відправляти свої війська на Близький Схід, адже вважає, що події в цьому регіоні не мають прямого впливу на її безпеку. Натомість Варшава зосередиться на зміцненні безпеки в Балтійському морі.
Про це заявив у вівторок перед початком засідання уряду Польщі прем’єр-міністр РП Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Польща не направить свої війська до Ірану, цей конфлікт безпосередньо не стосується нашої безпеки. Польща має інші завдання в межах НАТО. Це стосується як наших сухопутних, повітряних, так і морських сил, які все ще перебувають у стадії розбудови. Те, що ми маємо у своєму розпорядженні, якщо йдеться про море, має служити безпеці Балтійського моря. І наші союзники, зокрема американці, дуже добре це розуміють",- підкреслив Туск.
Тому, як додав польський прем’єр, уряд "не передбачає жодної експедиції в напрямку Ірану", і це не викликає запитань з боку союзників Польщі.
Удари по Ірану
- 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
- Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.
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2. Конфлікт в Україні безпосередньо стосується нашої безпеки, Польща не направить свої війська до України.
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