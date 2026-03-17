Польща не направлятиме свої війська до Ірану, - Туск

Польща не планує відправляти свої війська на Близький Схід, адже вважає, що події в цьому регіоні не мають прямого впливу на її безпеку. Натомість Варшава зосередиться на зміцненні безпеки в Балтійському морі.

Про це заявив у вівторок перед початком засідання уряду Польщі прем’єр-міністр РП Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Польща не направить свої війська до Ірану, цей конфлікт безпосередньо не стосується нашої безпеки. Польща має інші завдання в межах НАТО. Це стосується як наших сухопутних, повітряних, так і морських сил, які все ще перебувають у стадії розбудови. Те, що ми маємо у своєму розпорядженні, якщо йдеться про море, має служити безпеці Балтійського моря. І наші союзники, зокрема американці, дуже добре це розуміють",- підкреслив Туск.

Тому, як додав польський прем’єр, уряд "не передбачає жодної експедиції в напрямку Ірану", і це не викликає запитань з боку союзників Польщі.

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Удари по Ірану

28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.

Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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