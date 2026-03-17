Польша не будет направлять свои войска в Иран, - Туск
Польша не планирует направлять свои войска на Ближний Восток, поскольку считает, что события в этом регионе не оказывают прямого влияния на её безопасность. Вместо этого Варшава сосредоточится на укреплении безопасности в Балтийском море.
Об этом заявил во вторник перед началом заседания правительства Польши премьер-министр РП Дональд Туск, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Польша не направит свои войска в Иран, этот конфликт напрямую не касается нашей безопасности. У Польши есть другие задачи в рамках НАТО. Это касается как наших сухопутных, воздушных, так и морских сил, которые все еще находятся в стадии развития. То, что мы имеем в своем распоряжении, если речь идет о море, должно служить безопасности Балтийского моря. И наши союзники, в частности американцы, очень хорошо это понимают", - подчеркнул Туск.
Поэтому, как добавил польский премьер, правительство "не планирует никакой экспедиции в направлении Ирана", и это не вызывает вопросов со стороны союзников Польши.
Удары по Ирану
- 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи - Моджтаба - был избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
- Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
2. Конфлікт в Україні безпосередньо стосується нашої безпеки, Польща не направить свої війська до України.
