665 18

Польша не будет направлять свои войска в Иран, - Туск

Туск: Путин воюет против Европы изнутри

Польша не планирует направлять свои войска на Ближний Восток, поскольку считает, что события в этом регионе не оказывают прямого влияния на её безопасность. Вместо этого Варшава сосредоточится на укреплении безопасности в Балтийском море.

Об этом заявил во вторник перед началом заседания правительства Польши премьер-министр РП Дональд Туск, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Польша не направит свои войска в Иран, этот конфликт напрямую не касается нашей безопасности. У Польши есть другие задачи в рамках НАТО. Это касается как наших сухопутных, воздушных, так и морских сил, которые все еще находятся в стадии развития. То, что мы имеем в своем распоряжении, если речь идет о море, должно служить безопасности Балтийского моря. И наши союзники, в частности американцы, очень хорошо это понимают", - подчеркнул Туск.

Поэтому, как добавил польский премьер, правительство "не планирует никакой экспедиции в направлении Ирана", и это не вызывает вопросов со стороны союзников Польши.

Удары по Ирану

  • 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи - Моджтаба - был избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

1. Польща не направить свої війська до Ірану, цей конфлікт безпосередньо не стосується нашої безпеки.
2. Конфлікт в Україні безпосередньо стосується нашої безпеки, Польща не направить свої війська до України.
3. PROFIT!
17.03.2026 14:54 Ответить
17.03.2026 15:24 Ответить
Молодець, все правильно. Хай трамп своїх випердишів мобілізує на війну за ізраїль
17.03.2026 14:55 Ответить
Всі такі "сміливі" стали , коли побачили , що Іспанії , за свою сміливість , Трамп нічого зробити не зміг ...
17.03.2026 14:58 Ответить
Вони просто зрозуміли, що від трампа вони ніякої допомоги не отримують, а тільки підлість та зраду
17.03.2026 15:05 Ответить
Можливо і зрозуміли , але висновків все одно робити не хочуть . А єдиний правильний висновок з цього - більше допомагати Україні і більше арміям ЄС співпрацювати з ЗСУ
17.03.2026 15:14 Ответить
Браво Туск. Зегевара такое же мог заявить(заменив Балтийское море на Черное), но не судьба.
17.03.2026 14:58 Ответить
Хто ще трампонутого на ... не посилав, Велика була Америка, а трампонутий і її зміг опустити.
17.03.2026 15:01 Ответить
А Навроцький ще три місяці тому обіцяв, що буде лизати руду дупу незалежно від обставин...
17.03.2026 15:05 Ответить
ну він тоді ще же не знав що трамп виявився такім лохом та невдахою. тепер це знають всі
17.03.2026 15:15 Ответить
Якщо він тоді ще не знав, то хто ж він сам?
17.03.2026 15:24 Ответить
Трампон тепер ще й польської сосиски АтвЄдал. А до цього ***********, британської, німецької, а тепер і польської...
17.03.2026 15:06 Ответить
"Make America great again"?
То валіть воювати "За Трампа!" з Венесуелою, Іраном, Кубою і т.д.
Так буде поки Трамп не піде з посади президента або не вріже 🪾.

Є-банутий закомплексований дєд страждає хернею та намагається перевести увагу від справи Епштейна.

Сьогоднішні "зіркові під#р#си" звикли "Чужими руками жар загрібати", бо вони мають гроші 💰.
17.03.2026 15:11 Ответить
Їм подобається тiльки використовувати Америку.
17.03.2026 15:14 Ответить
америка ніщо. ні воювати , ні дипвідносини вибудовувати не здатна. голий король
17.03.2026 15:33 Ответить
Логічно. Вам скоро вони ************.
17.03.2026 15:25 Ответить
Я гадаю що і 5 стаття нати ніколи не застосується...тому що це їх всіх не стосується. Навіть якщо, не дай Боже ,але саме вирогідне, що якщо пуйло полізе на країни Балтії, то всі будуть глибоко стурбовано-занепокоєні і будуть пиз@іть що це "не їх війна і ми тут ні до чого", як страуси ...а поодиноко, як приклад другої світової, всю Європу гітлер поставив раком, за винятком деяких пі@арасів його союзників.Тільки в ті часи довбня трампакса в штатах не було
17.03.2026 15:36 Ответить
Ну тоді злопам'ятний тампон вас не захищатиме від свого другана *****. Він і так не захищав би, але зараз і поготів
17.03.2026 16:00 Ответить
 
 