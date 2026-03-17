Польша не будет направлять свои войска в Иран, - Туск

Польша не планирует направлять свои войска на Ближний Восток, поскольку считает, что события в этом регионе не оказывают прямого влияния на её безопасность. Вместо этого Варшава сосредоточится на укреплении безопасности в Балтийском море.

Об этом заявил во вторник перед началом заседания правительства Польши премьер-министр РП Дональд Туск, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Польша не направит свои войска в Иран, этот конфликт напрямую не касается нашей безопасности. У Польши есть другие задачи в рамках НАТО. Это касается как наших сухопутных, воздушных, так и морских сил, которые все еще находятся в стадии развития. То, что мы имеем в своем распоряжении, если речь идет о море, должно служить безопасности Балтийского моря. И наши союзники, в частности американцы, очень хорошо это понимают", - подчеркнул Туск.

Поэтому, как добавил польский премьер, правительство "не планирует никакой экспедиции в направлении Ирана", и это не вызывает вопросов со стороны союзников Польши.

Удары по Ирану

28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США - "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи - Моджтаба - был избран следующим верховным лидером Ирана.

Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

