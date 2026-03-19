Лукашенко может посетить США, Трамп считает его своим "хорошим другом", - спецпредставитель США Коул

Специальный представитель Дональда Трампа в Беларуси Джон Коул допустил, что самопровозглашённый белорусский президент Александр Лукашенко может в ближайшее время посетить США.

Как передает Цензор.НЕТ, заявление Коула приводит БЕЛТА.

Вероятный визит Лукашенко к Трампу

Посланник Трампа рассказал, что обсуждал вероятный визит Лукашенко в США на встрече с ним.

"Мы обсудили возможную поездку президента Лукашенко в США и будем работать над тем, чтобы ее организовать", — сказал Коул.

Американский спецпосланник сказал, что Трамп "постоянно упоминает президента Лукашенко, отзывается о нем как о своем очень хорошем друге и уважаемом мировом лидере".

"Некоторое время назад мы были разочарованы тем, что президент Лукашенко не смог приехать на заседание Совета мира, которое недавно состоялось в Вашингтоне. Но президент Трамп пригласил президента Лукашенко принять участие в любых других заседаниях Совета мира. Мы обсудили этот вопрос. Президент Лукашенко подтвердил, что он примет участие в одном из заседаний Совета мира", — добавил Коул.

Результаты визита посланника Трампа в Беларусь

  • Отметим, что после встречи с Лукашенко Коул объявил о снятии санкций с нескольких белорусских банков и предприятий, производящих калийные удобрения. 

  • После встречи с Коулом самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко также освободил группу политзаключенных — часть из них доставят в Литву.

Беларусь (7958) Лукашенко Александр (3592) США (28879) Трамп Дональд (7788)
Топ комментарии
+15
Таке враження, що рудому дегенерату друзів МКС виписує.
19.03.2026 18:33 Ответить
+9
Будь жив Каддафи, тоже был бы в друзьях.
19.03.2026 18:34 Ответить
+7
а морпєхі червону доріжку будуть стелить?
19.03.2026 18:34 Ответить
знайшли два казла один одного...
19.03.2026 18:32 Ответить
Навіть луку він вважає другом , а хто вважає другом боневтіка? Об нього вже ноги всі кому не ліньки витирають.
19.03.2026 18:32 Ответить
Боневтіка другом не вважають. Але ноги не витирають. Це брехня. Навіть рудий Доня за костюм і краватку не зміг. Швидше, всі сміялись якраз з недолугості цих ,,крутих,, американських півнів.
19.03.2026 18:41 Ответить
трамп дуже абіжений.
бо, невдячна європа не хоче визнавати генільного доні, імператором мірааааа.....
19.03.2026 18:35 Ответить
Звичайно і дряникі жарить будуть. І танцювати бо тож морпіхи, для чого ті потєшні войска рудому збоченцю ще треба.?
19.03.2026 18:36 Ответить
Нічого не можна виключати - може й пупса запросити - той теж свій в доску
19.03.2026 18:34 Ответить
Во дива дивні в світі це пізлец…. Шапіто в Білому домі розвалять нпхрєн весь світовий порядок .
19.03.2026 18:35 Ответить
вже
19.03.2026 18:36 Ответить
нє, це ще не піздєц. Піздец - це коли трамп хайбатуллу ахундзаду запросить у Вашингтон.
19.03.2026 18:41 Ответить
Чим він гірший за фашистів лукавого та прутіна?
19.03.2026 18:46 Ответить
він кращій, бо до нього сам аль-джулані приїздив.
19.03.2026 18:48 Ответить
мені здається що американці у захопленні від свого президента. Тобто захоплені, у заручниках свого чудового вибору.
19.03.2026 18:37 Ответить
Трамплін з пдрами злигався
19.03.2026 18:40 Ответить
Дивно інше,що після очевидного ставлення рудого покидька до України,деякі ще шукали там хитрий план проти *****(
19.03.2026 18:40 Ответить
Для трампона всі диктатори - друзі. Помилився він країною...
19.03.2026 18:41 Ответить
Галактикой...
19.03.2026 18:49 Ответить
виявляється що рудий лебідь страшніше за будь-якого чорного.
19.03.2026 18:44 Ответить
ви впевнені, що доня лебідь?
це орел!
але не тей що літає, а тей що лайно клює..
19.03.2026 18:51 Ответить
скажи хто твій друг, і я скажу хто ти
19.03.2026 18:49 Ответить
Трамп і у КДБ БРСР теж опєратівний псєвдонім має?
19.03.2026 18:49 Ответить
А що рудому ще робити. Що ***** накаже те й робить. Субордінація. Бо Трампу максимум майора спецслужби Кацапії надали. І то після отримання президентського крісла. А ***** все ж підполковник. У Бульбенфюрера хоч і маршальські зірки але вони напільніком зроблені ним же особисто на колгоспній кузні.
19.03.2026 18:50 Ответить
Фигасе! А Трамп знает где на карте мира Белорашка?
19.03.2026 18:52 Ответить
"А Трамп знает где на карте мира Белорашка?"

конечно. это где-то там где албания, ну или бангладеш
19.03.2026 18:56 Ответить
Где Албания точно знает, он же помирил ее с Азербайджаном.
19.03.2026 19:00 Ответить
Чикчирик нев'їздний в ЄС,то рудий покидьок,щоб показати своє ставлення,котре вже він показав і до ЄС і до України,може саме так і зробити(
19.03.2026 18:53 Ответить
Діаспора має вбити лукашонку в ґамериці. Збити його літак міні-пзрк з бусика на відстані від аеропорту.
Виконувати.
19.03.2026 18:57 Ответить
 
 