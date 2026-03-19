Лукашенко может посетить США, Трамп считает его своим "хорошим другом", - спецпредставитель США Коул
Специальный представитель Дональда Трампа в Беларуси Джон Коул допустил, что самопровозглашённый белорусский президент Александр Лукашенко может в ближайшее время посетить США.
Как передает Цензор.НЕТ, заявление Коула приводит БЕЛТА.
Вероятный визит Лукашенко к Трампу
Посланник Трампа рассказал, что обсуждал вероятный визит Лукашенко в США на встрече с ним.
"Мы обсудили возможную поездку президента Лукашенко в США и будем работать над тем, чтобы ее организовать", — сказал Коул.
Американский спецпосланник сказал, что Трамп "постоянно упоминает президента Лукашенко, отзывается о нем как о своем очень хорошем друге и уважаемом мировом лидере".
"Некоторое время назад мы были разочарованы тем, что президент Лукашенко не смог приехать на заседание Совета мира, которое недавно состоялось в Вашингтоне. Но президент Трамп пригласил президента Лукашенко принять участие в любых других заседаниях Совета мира. Мы обсудили этот вопрос. Президент Лукашенко подтвердил, что он примет участие в одном из заседаний Совета мира", — добавил Коул.
Результаты визита посланника Трампа в Беларусь
- Отметим, что после встречи с Лукашенко Коул объявил о снятии санкций с нескольких белорусских банков и предприятий, производящих калийные удобрения.
-
После встречи с Коулом самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко также освободил группу политзаключенных — часть из них доставят в Литву.
