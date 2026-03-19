МУС расследует преступления властей Беларуси: возможен ордер на арест Лукашенко

Международный уголовный суд (МУС) начал расследование возможных преступлений против человечности, совершенных белорусскими властями после событий 2020 года. В перспективе это может привести к выдаче ордеров на арест, в том числе в отношении Александра Лукашенко.

Речь идет прежде всего о фактах преследования и депортации оппозиционно настроенных граждан, которые покидали Беларусь и оказывались на территории Литвы. Именно эти действия стали основанием для обращения литовской стороны в МУС.

Что известно?

Процесс расследования официально активизировался после того, как прокурор МУС получил материалы от Литвы в сентябре 2024 года. В настоящее время Офис прокурора собирает доказательства и устанавливает причастность конкретных лиц к возможным преступлениям.

Важен принцип персональной ответственности: для выдачи ордера необходимо доказать участие конкретного лица в преступлениях. Если доказательств будет достаточно, прокурор обратится в Палату предварительного производства, которая и принимает решение о выдаче ордеров.

Сам процесс может длиться долго, однако уже сам факт расследования повышает вероятность того, что в будущем ордера все же могут быть выданы в отношении представителей белорусской власти.

Контекст

Несмотря на потенциальные юридические последствия, практическая реализация ордеров остается проблематичной. Беларусь не признает юрисдикцию МУС и вряд ли выдаст своих чиновников.

Подобная ситуация уже наблюдается в случае с Россией: несмотря на выданные ордера, в частности в отношении Владимира Путина, они фактически не были исполнены.

Даже страны, которые формально сотрудничают с МУС, не всегда задерживают подозреваемых. Это свидетельствует об ограниченности механизмов международного правосудия в таких делах.

В то же время ордера имеют существенный политический эффект. Они создают репутационные риски для фигурантов и затрудняют их международные контакты.

Отдельным последствием может стать ухудшение диалога Беларуси с западными странами. Несмотря на некоторое потепление отношений с США в 2025 году, перспектива уголовного преследования может осложнить контакты с европейскими государствами.

