МУС расследует преступления властей Беларуси: возможен ордер на арест Лукашенко

Международный уголовный суд (МУС) начал расследование возможных преступлений против человечности, совершенных белорусскими властями после событий 2020 года. В перспективе это может привести к выдаче ордеров на арест, в том числе в отношении Александра Лукашенко.

Речь идет прежде всего о фактах преследования и депортации оппозиционно настроенных граждан, которые покидали Беларусь и оказывались на территории Литвы. Именно эти действия стали основанием для обращения литовской стороны в МУС.

Что известно?

Процесс расследования официально активизировался после того, как прокурор МУС получил материалы от Литвы в сентябре 2024 года. В настоящее время Офис прокурора собирает доказательства и устанавливает причастность конкретных лиц к возможным преступлениям.

Важен принцип персональной ответственности: для выдачи ордера необходимо доказать участие конкретного лица в преступлениях. Если доказательств будет достаточно, прокурор обратится в Палату предварительного производства, которая и принимает решение о выдаче ордеров.

Сам процесс может длиться долго, однако уже сам факт расследования повышает вероятность того, что в будущем ордера все же могут быть выданы в отношении представителей белорусской власти.

Контекст

Несмотря на потенциальные юридические последствия, практическая реализация ордеров остается проблематичной. Беларусь не признает юрисдикцию МУС и вряд ли выдаст своих чиновников.

Подобная ситуация уже наблюдается в случае с Россией: несмотря на выданные ордера, в частности в отношении Владимира Путина, они фактически не были исполнены.

Даже страны, которые формально сотрудничают с МУС, не всегда задерживают подозреваемых. Это свидетельствует об ограниченности механизмов международного правосудия в таких делах.

В то же время ордера имеют существенный политический эффект. Они создают репутационные риски для фигурантов и затрудняют их международные контакты.

Отдельным последствием может стать ухудшение диалога Беларуси с западными странами. Несмотря на некоторое потепление отношений с США в 2025 году, перспектива уголовного преследования может осложнить контакты с европейскими государствами.

19.03.2026 17:33 Ответить
Хитрому бацьке начали вкручивать строго по резьбе
19.03.2026 17:38 Ответить
Йому покуй що там на нього "відкрили " які європейці наївні люди.
19.03.2026 17:44 Ответить
19.03.2026 17:33 Ответить
а от ригоричю по арешніку попередження прилетіло
19.03.2026 17:36 Ответить
Пришла беда, откуда не ждали. Напал на нас проклятый буржуин (с)
19.03.2026 17:36 Ответить
Ну я розумію коли українські заброньовані прокурори- інваліди оголошують кацапам заочні засуження , але коли такою маячнею займається МЧС - їм що займатись нічим ,чи вони всерйоз думають що заарештують фактично невіїздного луку ?
19.03.2026 17:36 Ответить
Видно на "бацьку " настукала велика "опозиціонерка " тіхановська " яка втікла до Литви і в якої чоловік якої має кацапське громадянство ,напевно ,воно є і в неї. Ось такі от "опозіціонери " .
19.03.2026 17:42 Ответить
Хитрому бацьке начали вкручивать строго по резьбе
19.03.2026 17:38 Ответить
У самозванного нервова діарея, від останніх 100 метрів його життя!
Колька його, піде, як співучасник, чи, як свідок злочинів, що призвели до смерті Білорусів!?!?!
19.03.2026 17:41 Ответить
Йому покуй що там на нього "відкрили " які європейці наївні люди.
19.03.2026 17:44 Ответить
Не пройшло й 6 років
19.03.2026 17:41 Ответить
Спецпредставник Трампа оголосив про зняття санкцій США з білоруських банків та калію
19.03.2026 17:48 Ответить
у сані є індульгенція від всіх судів - запонки від доні на днюху!
тільки він не знає, що то за муйня і на куди чіпляється.
19.03.2026 17:54 Ответить
Бацько не здавайся. Вони хочуть щоб все в світі були їх слухняними шлюхами.
19.03.2026 17:55 Ответить
Троллинг имбецилов либерализмом еще никто не отменял. Вон впустили в стойло(БелыйДом) Трампа и теперь рогами все лампочки сшибает. Отправить войска брать казань? Будет исполнено гер фюрер, по дороге национализировать МакДак не желаете? Да, будет исполненно, все как прикажете
19.03.2026 18:04 Ответить
його не можно судити, бо до нього американці їздять на перемовини.
19.03.2026 18:00 Ответить
МКС сам під санкціями США.
19.03.2026 18:04 Ответить
та я ж не казав про МКС, а про те що його взагалі не можно судити, бо до нього американці їздять на перемовини.
19.03.2026 18:11 Ответить
Від іншої МКС (міжнародної космічної станції) людству більше користі, ніж від цього цирку.
19.03.2026 18:10 Ответить
Коли вони заарештують Нетаньяху, на якого виписали ордер? Не бояться що євреї їх усіх вб'ють? За звичкою.
19.03.2026 18:23 Ответить
Ай да Лука, ай да молодець! Так ось воно що, так ось де собака порилась ! А все думаю з чого це Лукашенко раптом так принизливо по бідлабузнецьки попросив посланця Джоуна Коула передати Трампу що він так поважає США і є його прихильником....А виявляється усе просто, і цей неймовірний черговий майстер-клас із політичного шпагату від "найміцнішого горішка" Європи має своє логічне пояснення!!! Цей хитродупий стареган знову продемонстрував таку гнучкість хребта, якій позаздрили б , мабуть , навіть і олімпійські гімнастки ! Ви тільки вдумайтеся в цей сюжет: людина, яка роками лякала і лякає свій народ ,,злісним НАТО'' і ,,підступним Заходом' , тепер через посланців передає Трампу любовні записки в стилі п'ятикласниці..... І це ж треба мати такий неаби який талант - однією рукою обіймає ,,старшого брата'' в кремлі і підписує з ним черговий папірець про "глибоку інтеграцію" , а іншою несміливо смикає Дональда за піджак і шепоче : ,,Дональде, я ж свій! Я просто з твоїми ворогами дружу по роботі, а серце моє - десь там між Капітолієм і McDonald's''!!!!. Скаржитися Трампу, що той воює проти його друзів, і водночас освідчуватися в любові до США - це як намагатися бути одночасно і дружиною, і вдовою на одному весіллі...... Ця його проста логіка і схема рівня ,,картопля'' працює за принципом: якщо в москві дають нафту і гроші - то ми союзники і ,,брати навік'', а якщо з Вашингтона притискають і повіяло санкціями , та ще й завели кримінальну справу у МКС- то відразу ж ,,I love America'', і взагалі, давайте дружити домами , і хлопці, я взагалі-то ваш головний фанат, а те що я дружу з тими, по кому ви гатите ракетами, і моі злочин проти людяності- то так випадково вийшло , то просто так обставини змусили'.... Він намагається всидіти на двох стільцях так завзято, що вони вже роз'їжджаються в різні боки, загрожуючи перетворити його політичну кар'єру на дуже болюче падіння в шпагаті. Рівень перевзування просто космічний: вранці він ,,останній диктатор Європи'', який бореться з імперіалізмом, а ввечері -скромний шанувальник американської демократії, який просить не бити його друзів, бо він ,,у душі свій''. Але ж він продовжує вірити, що якщо достатньо сильно лестити і вилизувати обом сторонам одночасно , то ніхто і не помітить, як він перевзувається у повітрі зі швидкістю світла. Гордість? Ні, не чули.....Це все виглядає настільки огидно і принизливо, що навіть іспанський сором сам відчуваєш десь на генетичному рівні. Цей рівень підлабузництва виглядає особливо комічно після років риторики про "колективний Захід", який спить і бачить, як захопити його агросадибу. Виявляється, "агресивний імперіалізм" цілком симпатичний, якщо біля керма стоїть Трамп, якому можна поскаржитися на долю..... Але виглядає цей підлабузницький маневр як спроба хитрого сусіда прийти на вечірку до ворога з пляшкою домашнього самогону, сподіваючись, що ніхто не згадає, як він вчора проколював тому шини. І як не дивно, але Лукашенко чомусь свято вірить у те , що він великий геополітичний шахіст і великий комбінатор, хоча насправді виглядає як шльондра-сусідка, яка потайки від чоловіка ходить до коханця, але кожному лягаючи під нього каже, що він -,,той самий єдиний і коханий''.......
19.03.2026 18:40 Ответить
 
 