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Слідчі Гаазького трибуналу вирушили до України
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Група слідчих Міжнародного кримінального суду в Гаазі виїхала до України для розслідування за колективним міжнародним позовом проти Росії щодо її воєнних злочинів.
Про це повідомляє BBC, передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання журналістів у четвер, головний прокурор трибуналу Карім Хан дав зрозуміти, що дії російської сторони підпадають під юрисдикцію суду.
"Будь-яка сторона, яка безпосередньо цілить у цивільне населення та цивільні об'єкти, вчиняє злочин, визначений Римським статутом Міжнародного кримінального суду та міжнародними гуманітарними законами", - заявив він.
Топ коментарі
+22 Cinichny Bandera
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+11 Cinichny Bandera
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+9 alexandr shamov
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Да, и мирняка в городах больше нету. Каждое окно, каждый подвал, каждый поворот, каждая ночь. Это смерть для оккупанта.
Блазні.
Щоб судити і виносити вироки потрібне перше знешкодити і спіймати злочинця.
А то виглядає, як у нас з Януковичем.
А і не забудьте занепокоєння виразити🤬
Потвору скоро вб'ють
І Путін лишився один. Це не Іран, де режим аятол утвердився в результаті народної релігійної революції (як і режим більшовиків у Росії в 1917 - 1922 роках), не Північна Корея, де в деспотію переросла також народна антиколоніальна війна. І там, і там революція призвела до повної зміни еліти. У Росії вже 30 років править нудна, безідейна клептократія, більшовицька за генезою, яка прийняла від більшовизму розчавлений ним народ.
Путін обнулив клептократію, він більше не зможе бути її лідером, він зганьбився перед усім світом і для людства став найнебезпечнішим військовим злочинцем з ознаками маніяка. Його здадуть найближчими днями. Не він, а новий лідер повинен буде повернути вістря піраміди "красиве життя", відновити відносини із Заходом, домогтися розблокування рахунків у закордонних банках, зняття секвестру з їхнього майна. Це має бути людина, не заплямована в нинішніх злочинах, в ідеалі, яка голосно засудила їх, але походить з їхнього середовища, людина, з якою можна домовитися.
Тому нам не загрожує ні новий сталінізм, ні іранський шлях, ні північнокорейський. Маси Росії безмовні, народної революції нічого очікувати. А буде, і дуже скоро верхівковий внутрішньоелітний переворот, на зразок зняття Хрущова в 1964, або загибелі імператора Павла в ніч з 11 на 12 березня 1801, або дивної смерті Сталіна в березні 1953.
Мордор та ***** повинен бути знищений.
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Слава нації
Смерть москалям.