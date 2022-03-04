Слідчі Гаазького трибуналу вирушили до України

Група слідчих Міжнародного кримінального суду в Гаазі виїхала до України для розслідування за колективним міжнародним позовом проти Росії щодо її воєнних злочинів.

Про це повідомляє BBC, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання журналістів у четвер, головний прокурор трибуналу Карім Хан дав зрозуміти, що дії російської сторони підпадають під юрисдикцію суду.

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"Будь-яка сторона, яка безпосередньо цілить у цивільне населення та цивільні об'єкти, вчиняє злочин, визначений Римським статутом Міжнародного кримінального суду та міжнародними гуманітарними законами", - заявив він.