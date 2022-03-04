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Слідчі Гаазького трибуналу вирушили до України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Слідчі Гаазького трибуналу вирушили до України

Група слідчих Міжнародного кримінального суду в Гаазі виїхала до України для розслідування за колективним міжнародним позовом проти Росії щодо її воєнних злочинів.

Про це повідомляє BBC, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання журналістів у четвер, головний прокурор трибуналу Карім Хан дав зрозуміти, що дії російської сторони підпадають під юрисдикцію суду.

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"Будь-яка сторона, яка безпосередньо цілить у цивільне населення та цивільні об'єкти, вчиняє злочин, визначений Римським статутом Міжнародного кримінального суду та міжнародними гуманітарними законами", - заявив він.
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Топ коментарі
+22
Я не знаю, как абсолютно точно перевести на русский украинское слово «лють». Но это то, что сейчас испытывают все. ************, вы думаете, что уже знаете, каково это, воевать с украинцами? Нет, покойнички, все только начинается. Своими идиотскими и бесчеловечными действиями вы достигнете такого неожиданного для вас результата, как по настоящему, на стопятьдесятвосемь процентов розлюченный украинский народ. Ховайтесь.

Да, и мирняка в городах больше нету. Каждое окно, каждый подвал, каждый поворот, каждая ночь. Это смерть для оккупанта.
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04.03.2022 05:37
+11
Якби Путін виграв у два дні війну в Україні, а Захід не ввів би нищівних санкцій, то він зберіг би лояльність і навіть містичне захоплення еліти, як Гітлер у 1939 - 1941 роках, та повну підтримку народу. Інтелігенція була б розколота та ізольована. Але Путін програв війну, не здійснив бліцкриг, загруз у березневому бруді українських чорноземів. Санкції виявилися справді нищівними, як і обіцяв старенький президент Байден.

Потвору скоро вб'ють

І Путін лишився один. Це не Іран, де режим аятол утвердився в результаті народної релігійної революції (як і режим більшовиків у Росії в 1917 - 1922 роках), не Північна Корея, де в деспотію переросла також народна антиколоніальна війна. І там, і там революція призвела до повної зміни еліти. У Росії вже 30 років править нудна, безідейна клептократія, більшовицька за генезою, яка прийняла від більшовизму розчавлений ним народ.

Путін обнулив клептократію, він більше не зможе бути її лідером, він зганьбився перед усім світом і для людства став найнебезпечнішим військовим злочинцем з ознаками маніяка. Його здадуть найближчими днями. Не він, а новий лідер повинен буде повернути вістря піраміди "красиве життя", відновити відносини із Заходом, домогтися розблокування рахунків у закордонних банках, зняття секвестру з їхнього майна. Це має бути людина, не заплямована в нинішніх злочинах, в ідеалі, яка голосно засудила їх, але походить з їхнього середовища, людина, з якою можна домовитися.
Тому нам не загрожує ні новий сталінізм, ні іранський шлях, ні північнокорейський. Маси Росії безмовні, народної революції нічого очікувати. А буде, і дуже скоро верхівковий внутрішньоелітний переворот, на зразок зняття Хрущова в 1964, або загибелі імператора Павла в ніч з 11 на 12 березня 1801, або дивної смерті Сталіна в березні 1953.
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04.03.2022 05:50
+9
сразу - на ЗАЭС
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04.03.2022 05:36
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сразу - на ЗАЭС
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04.03.2022 05:36 Відповісти
Сначала в Чернигов,Ахтырка,Сумы,с Яковлевка,Харьков,Волноваха,Мариуполь,Васильека а затем если успеют в Эноргодар.
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04.03.2022 06:27 Відповісти
Я не знаю, как абсолютно точно перевести на русский украинское слово «лють». Но это то, что сейчас испытывают все. ************, вы думаете, что уже знаете, каково это, воевать с украинцами? Нет, покойнички, все только начинается. Своими идиотскими и бесчеловечными действиями вы достигнете такого неожиданного для вас результата, как по настоящему, на стопятьдесятвосемь процентов розлюченный украинский народ. Ховайтесь.

Да, и мирняка в городах больше нету. Каждое окно, каждый подвал, каждый поворот, каждая ночь. Это смерть для оккупанта.
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04.03.2022 05:37 Відповісти
Мабуть " ярость"
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04.03.2022 05:39 Відповісти
как по мне, то гнев+ ярость+злость
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04.03.2022 05:41 Відповісти
Ну якось так, нема щоб зовсім точно передати.
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04.03.2022 05:44 Відповісти
ozverenie do kipenija v kube.
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04.03.2022 08:18 Відповісти
Мало. "лють" )(уйлопітекі ще не бачили живі )(уйлопітекі будуть заздрити мертвим
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04.03.2022 05:46 Відповісти
ненависть
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04.03.2022 08:03 Відповісти
На таксі поїхали?
Блазні.
Щоб судити і виносити вироки потрібне перше знешкодити і спіймати злочинця.
А то виглядає, як у нас з Януковичем.
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04.03.2022 05:39 Відповісти
Все именно так, расследовать и судить можно, но приговор будет просто некому предъявлять, точнее, на этот приговор возложат болт в рф
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04.03.2022 05:49 Відповісти
нехай заїдуть і на Харківщину. тут їм роботи - не початий край! пуйло має бути повішений!
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04.03.2022 05:47 Відповісти
Хімзахист із собою взяли, противогази і т.д.
А і не забудьте занепокоєння виразити🤬
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04.03.2022 05:47 Відповісти
Якби Путін виграв у два дні війну в Україні, а Захід не ввів би нищівних санкцій, то він зберіг би лояльність і навіть містичне захоплення еліти, як Гітлер у 1939 - 1941 роках, та повну підтримку народу. Інтелігенція була б розколота та ізольована. Але Путін програв війну, не здійснив бліцкриг, загруз у березневому бруді українських чорноземів. Санкції виявилися справді нищівними, як і обіцяв старенький президент Байден.

Потвору скоро вб'ють

І Путін лишився один. Це не Іран, де режим аятол утвердився в результаті народної релігійної революції (як і режим більшовиків у Росії в 1917 - 1922 роках), не Північна Корея, де в деспотію переросла також народна антиколоніальна війна. І там, і там революція призвела до повної зміни еліти. У Росії вже 30 років править нудна, безідейна клептократія, більшовицька за генезою, яка прийняла від більшовизму розчавлений ним народ.

Путін обнулив клептократію, він більше не зможе бути її лідером, він зганьбився перед усім світом і для людства став найнебезпечнішим військовим злочинцем з ознаками маніяка. Його здадуть найближчими днями. Не він, а новий лідер повинен буде повернути вістря піраміди "красиве життя", відновити відносини із Заходом, домогтися розблокування рахунків у закордонних банках, зняття секвестру з їхнього майна. Це має бути людина, не заплямована в нинішніх злочинах, в ідеалі, яка голосно засудила їх, але походить з їхнього середовища, людина, з якою можна домовитися.
Тому нам не загрожує ні новий сталінізм, ні іранський шлях, ні північнокорейський. Маси Росії безмовні, народної революції нічого очікувати. А буде, і дуже скоро верхівковий внутрішньоелітний переворот, на зразок зняття Хрущова в 1964, або загибелі імператора Павла в ніч з 11 на 12 березня 1801, або дивної смерті Сталіна в березні 1953.
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04.03.2022 05:50 Відповісти
Та щось не віриться.
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04.03.2022 08:18 Відповісти
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений.

.
Слава нації
Смерть москалям.
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04.03.2022 05:51 Відповісти
Працюйте гаагівці, щоб потім висловити стурбованість!
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04.03.2022 06:03 Відповісти
судилище по типу боинга хотят организовть, лет на 20 работу себе обеспечить. клоуны.
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04.03.2022 06:08 Відповісти
С ****** надо е го м етодами ---------------- реальный арест по всему миру вс е х доч е к сыночков и дуло с пистолетом к виску ---- хватит д емократии и морали они е ё не понимают !!!! шутки кончились ---- тогда вата в раши поймёт что её ждёт в мире и будит в раша дебошь, ни сцать они тож сцат !!!!
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04.03.2022 06:16 Відповісти
Да ему до оного места ваши судьи, санкции и все остальное. Он сумасшедший. Гитлера тоже пытались ублажить, но все знают чем закончилось. Пока он не будет ликвидирован, он так и будет терроризировать мир.
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04.03.2022 06:19 Відповісти
Проходять століття, а Мордор вічна проблема для України!
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04.03.2022 06:59 Відповісти
Вибачте. В Україні війна. Яка може бути Параолімпіада ??? Яка ??? Історія Олімпіади - мир та спокій на час змагань ! Як можуть уряди країн посилати спортсменів на "воєнні" олімпійські ігри ? Це черговий цинізм світу чи наруга над Совістю спортсменів ?
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04.03.2022 07:43 Відповісти
Народ, тепер ви зрозуміли, що не було ніякого татаро-монгольського іга? Як монголи в ті часи могли подолати тисячі кілометрів бездоріжжя? Оці самі й були "татаро-монголами".
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04.03.2022 08:57 Відповісти
 
 