МКС розслідує злочини влади Білорусі: можливий ордер на арешт диктатора Лукашенка

Міжнародний кримінальний суд (МКС) розпочав розслідування можливих злочинів проти людяності, вчинених білоруською владою після подій 2020 року. У перспективі це може призвести до видачі ордерів на арешт, зокрема й щодо білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Як повідомляє "Цензор.НЕТ", про це пише Європейська правда.

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Йдеться насамперед про факти переслідування та депортації опозиційно налаштованих громадян, які залишали Білорусь і опинялися на території Литви. Саме ці дії стали підставою для звернення литовської сторони до МКС.

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Що відомо?

Процес розслідування офіційно активізувався після того, як прокурор МКС отримав матеріали від Литви у вересні 2024 року. Наразі Офіс прокурора збирає докази та встановлює причетність конкретних осіб до можливих злочинів.

Важливим є принцип персональної відповідальності: для видачі ордера необхідно довести участь конкретної особи у злочинах. Якщо доказів буде достатньо, прокурор звернеться до Палати попереднього провадження, яка й ухвалює рішення про видачу ордерів.

Сам процес може тривати довго, однак уже сам факт розслідування підвищує ймовірність того, що в майбутньому ордери все ж можуть бути видані щодо представників білоруської влади.

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Контекст

Попри потенційні юридичні наслідки, практична реалізація ордерів залишається проблемною. Білорусь не визнає юрисдикцію МКС і навряд чи видаватиме своїх посадовців.

Схожа ситуація вже спостерігається у випадку Росії: попри видані ордери, зокрема щодо воєнного злочинця Володимира Путіна, вони фактично не були виконані.

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Навіть країни, які формально співпрацюють із МКС, не завжди затримують підозрюваних. Це свідчить про обмеженість механізмів міжнародного правосуддя у таких справах.

Водночас ордери мають суттєвий політичний ефект. Вони створюють репутаційні ризики для фігурантів і ускладнюють їхні міжнародні контакти.

Окремим наслідком може стати погіршення діалогу Білорусі із західними країнами. Попри певне потепління відносин із США у 2025 році, перспектива кримінального переслідування може ускладнити контакти з європейськими державами.

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