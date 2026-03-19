МКС розслідує злочини влади Білорусі: можливий ордер на арешт диктатора Лукашенка
Міжнародний кримінальний суд (МКС) розпочав розслідування можливих злочинів проти людяності, вчинених білоруською владою після подій 2020 року. У перспективі це може призвести до видачі ордерів на арешт, зокрема й щодо білоруського диктатора Олександра Лукашенка.
Як повідомляє "Цензор.НЕТ", про це пише Європейська правда.
Йдеться насамперед про факти переслідування та депортації опозиційно налаштованих громадян, які залишали Білорусь і опинялися на території Литви. Саме ці дії стали підставою для звернення литовської сторони до МКС.
Що відомо?
Процес розслідування офіційно активізувався після того, як прокурор МКС отримав матеріали від Литви у вересні 2024 року. Наразі Офіс прокурора збирає докази та встановлює причетність конкретних осіб до можливих злочинів.
Важливим є принцип персональної відповідальності: для видачі ордера необхідно довести участь конкретної особи у злочинах. Якщо доказів буде достатньо, прокурор звернеться до Палати попереднього провадження, яка й ухвалює рішення про видачу ордерів.
Сам процес може тривати довго, однак уже сам факт розслідування підвищує ймовірність того, що в майбутньому ордери все ж можуть бути видані щодо представників білоруської влади.
Контекст
Попри потенційні юридичні наслідки, практична реалізація ордерів залишається проблемною. Білорусь не визнає юрисдикцію МКС і навряд чи видаватиме своїх посадовців.
Схожа ситуація вже спостерігається у випадку Росії: попри видані ордери, зокрема щодо воєнного злочинця Володимира Путіна, вони фактично не були виконані.
Навіть країни, які формально співпрацюють із МКС, не завжди затримують підозрюваних. Це свідчить про обмеженість механізмів міжнародного правосуддя у таких справах.
Водночас ордери мають суттєвий політичний ефект. Вони створюють репутаційні ризики для фігурантів і ускладнюють їхні міжнародні контакти.
Окремим наслідком може стати погіршення діалогу Білорусі із західними країнами. Попри певне потепління відносин із США у 2025 році, перспектива кримінального переслідування може ускладнити контакти з європейськими державами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль