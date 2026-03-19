Лукашенко може відвідати Штати, Трамп вважає його своїм "хорошим другом", - спецпредставник США Коул

Спеціальний представник Дональда Трампа у Білорусі Джон Коул допустив, що самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко може невдовзі відвідати з візитом США.

Як передає Цензор.НЕТ, заяву Коула наводить БЕЛТА.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Імовірний візит Лукашенка до Трампа

Посланець Трампа розповів, що обговорював ймовірний візит Лукашенка до США на зустрічі з ним.

"Ми обговорили можливу поїздку президента Лукашенка до США і будемо працювати над тим, щоб її організувати", - сказав Коул.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МКС розслідує злочини влади Білорусі: можливий ордер на арешт диктатора Лукашенка

Американський спецпосланець сказав, що Трамп "постійно згадує президента Лукашенка, відгукується про нього як про свого дуже хорошого друга та шанованого світового лідера".

"Деякий час тому ми були розчаровані тим, що президент Лукашенко не зміг приїхати на засідання Ради миру, яке нещодавно відбулося у Вашингтоні. Але президент Трамп запросив президента Лукашенка взяти участь у будь-яких інших засіданнях Ради миру. Ми обговорили це питання. Президент Лукашенко підтвердив, що він візьме участь в одному із засідань Ради миру", - додав Коул.

Дивіться також: Лукашенко попросив посланця передати Трампу, що той воює проти його друзів. ВIДЕО

Результати візиту посланця Трампа в Білорусь

Зазначимо, що після зустрічі з Лукашенком Коул оголосив про зняття санкцій з кількох білоруських банків та підприємств, які виробляють калійні добрива.

Після зустрічі з Коулом самопроголошений президент Білорусі Лукашенко також звільнив групу політв'язнів — частину з них доставлять до Литви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпредставник Трампа Коул: Лукашенко "радить нам", що робити з війною між Росією і Україною