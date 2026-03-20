1 819 18

Трамп может бросить Украину, чтобы наказать Европу за свое поражение на Ближнем Востоке, — The Economist

Президент США Дональд Трамп

Война против Ирана ослабляет политические позиции президента США Дональда Трампа, поэтому его безрассудная кампания делает ситуацию всё более опасной. Чтобы продемонстрировать свои рычаги влияния, политик может отказаться от поддержки Украины и НАТО.

Об этом пишет издание The Economist, передает Цензор.НЕТ.

Война в Иране и в Украине

Издание отмечает, что конфликт с Ираном подрывает ключевые политические преимущества Трампа, в частности способность формировать собственную политическую реальность, оказывать давление на партнеров и сохранять контроль над Республиканской партией. Война также способствует росту цен на нефть и усилению экономического давления.

Когда Трамп призвал союзников Америки помочь открыть Ормузский пролив, предупредив, что НАТО ждет "очень плохое" будущее, если они откажутся, члены Альянса ему отказали. Американский президент быстро сменил курс, сделав вид, что никогда не нуждался в помощи.

"Месть" Европе и НАТО

По прогнозам The Economist, война против Ирана может не только лишить Трампа власти в Конгрессе, но и сделать его политику максимально мстительной и опасной для всего мира, включая Украину: "Политика Трампа зависит от силы, которая приходит с победой. Если он будет казаться неудачником, ожидайте от него мести".

Журналисты пишут, что глава Белого дома обладает наибольшей свободой действий за рубежом.

"Он может отказаться от НАТО. Он может покинуть Украину, чтобы наказать Европу. Он может запугивать Латинскую Америку под предлогом борьбы с преступностью и наркотиками. Он может требовать денег за защиту Японии и Южной Кореи. Быть максималистом в отношении тарифов. Даже если ему это не удастся, это еще больше подорвет альянсы Америки, к радости Китая и России", — прогнозирует издание.

Внутренняя политика

Из-за войны в Иране республиканцы с высокой вероятностью потеряют контроль над Палатой представителей на промежуточных выборах в ноябре. Шансы на потерю Сената также выросли до 50%. Поражение сделает Трампа "хромой уткой".

Сейчас в рядах партии растет недовольство из-за пренебрежения Трампа к стратегии и его чрезмерной самоуверенности. 

В то же время, республиканец также способен выплеснуть агрессию в своей стране:

  • Лишить лицензий на вещание СМИ, критикующие войну.
  • Новые конфликты с центробанком.
  • Бороться в США с мигрантами и отправить антимиграционных силовиков в города, управляемые демократами.
  • Вмешиваться в промежуточные выборы, чтобы повлиять на результаты.

В издании предполагают, что если война затянется, приведя к очень высоким ценам на нефть и падению рынков, Трамп может перенести внимание на Кубу.

"Сложно представить, как американский президент выйдет победителем в Иране. Будьте осторожны: он очень плохо переносит поражения", — резюмирует The Economist.

Трамп кинув Україну з моменту коли прийшов до влади.
20.03.2026 00:01 Ответить
Так він вже кинув реально ще до свого приходу на пост президента США. Просто тепер в Європі вже треба розуміти що США це противник. Все кінець дружбі далі сам за себе.
20.03.2026 00:02 Ответить
Деменція невиліковна. Більш того, деменція вродженого дебіла. Півроку максимум і найупоротіші прихильники Трампа це визнають.
20.03.2026 00:02 Ответить
перший йоус
20.03.2026 00:00 Ответить
Трамп «відпрацьовує» перед прутіним ситуацію щодо АПЛ КУРСК?????
20.03.2026 00:34 Ответить
Ну що ви доколупались до бідолахи...
Це йому ще Обама у під'їзді насцяв.
20.03.2026 00:07 Ответить
хай і надалі продає зброю та надає розвід данні, - він і так більше нічим не допомагає
20.03.2026 00:02 Ответить
Сам обісрався в ірані, а винна йому Європа та Україна.
20.03.2026 00:02 Ответить
Він просто хотів втягнути інших щоб списати відсутність перемоги на інших. Сам же клінічний сцикун і не має сміливості визнати реальність
20.03.2026 00:15 Ответить
Краще з розумним загубити, ніж з довбнем щось знайти. (с) Народна мудрість.
20.03.2026 00:03 Ответить
Трампон тут встряг, коли з митами він міг врегулювати ситуацію, сьогодні ввів мита ринки впали, завтра відмінив виросли, то тут ринки його дії наказують падінням індексів і ростом ціни на нафту, а просто припини війну йому не вдасться..., поки ринки вірять його заявам, що ось ось уже перемога і кінець війні близько, але коли це близько за наступні дві-три неділі не настане ринки ляжуть... а капіталісти втративши мільярди такої фігні йому не пробачать...
20.03.2026 00:03 Ответить
Боже який жах!!!
Пардон, а чим це буде відрізнятись від того що вже зараз?
20.03.2026 00:08 Ответить
Будете єднатись навколо Лідора💩
20.03.2026 00:19 Ответить
Не здивуюсь, що почне ракетами шпуляти на Київ. Від нього можна чекати все що завгодно
20.03.2026 00:11 Ответить
Зомбованим вкраїнчикам багато не треба - вже ворог Трамп і США, а не пейсатий мародер при владі
20.03.2026 00:18 Ответить
Якщо Трампк після Ірану потрібна буде чергова "перемога", він, швидше за все, зосередить свою увагу на Кубі
20.03.2026 00:21 Ответить
Після Ірану, Куба йому вже не допоможе. Треба було з Куби починати.
20.03.2026 00:30 Ответить
От шановні, чого ви собі голову сушите?
Скажіть, будьласочка, чи був хоча б один день (ну крім вихідних, і то не факт ) щоб трампушка не 3,14зданув якоїсь хні?
Ноука статистика доводить 100% стабільність цього «тупого предмету».
І да, оскільки падлючі респи затримували на пів-року допомогу, вони і відповідають за усю партійну ситуацію і побития горщиків з своїм електоратом і світом.
І це їхній вибір призвів до ситуації «Проблеми респів Європу не їбуть».
20.03.2026 00:24 Ответить
 
 