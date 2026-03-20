Трамп может бросить Украину, чтобы наказать Европу за свое поражение на Ближнем Востоке, — The Economist

Война против Ирана ослабляет политические позиции президента США Дональда Трампа, поэтому его безрассудная кампания делает ситуацию всё более опасной. Чтобы продемонстрировать свои рычаги влияния, политик может отказаться от поддержки Украины и НАТО.

Об этом пишет издание The Economist, передает Цензор.НЕТ.

Война в Иране и в Украине

Издание отмечает, что конфликт с Ираном подрывает ключевые политические преимущества Трампа, в частности способность формировать собственную политическую реальность, оказывать давление на партнеров и сохранять контроль над Республиканской партией. Война также способствует росту цен на нефть и усилению экономического давления.

Когда Трамп призвал союзников Америки помочь открыть Ормузский пролив, предупредив, что НАТО ждет "очень плохое" будущее, если они откажутся, члены Альянса ему отказали. Американский президент быстро сменил курс, сделав вид, что никогда не нуждался в помощи.

"Месть" Европе и НАТО

По прогнозам The Economist, война против Ирана может не только лишить Трампа власти в Конгрессе, но и сделать его политику максимально мстительной и опасной для всего мира, включая Украину: "Политика Трампа зависит от силы, которая приходит с победой. Если он будет казаться неудачником, ожидайте от него мести".

Журналисты пишут, что глава Белого дома обладает наибольшей свободой действий за рубежом.

"Он может отказаться от НАТО. Он может покинуть Украину, чтобы наказать Европу. Он может запугивать Латинскую Америку под предлогом борьбы с преступностью и наркотиками. Он может требовать денег за защиту Японии и Южной Кореи. Быть максималистом в отношении тарифов. Даже если ему это не удастся, это еще больше подорвет альянсы Америки, к радости Китая и России", — прогнозирует издание.

Внутренняя политика

Из-за войны в Иране республиканцы с высокой вероятностью потеряют контроль над Палатой представителей на промежуточных выборах в ноябре. Шансы на потерю Сената также выросли до 50%. Поражение сделает Трампа "хромой уткой".

Сейчас в рядах партии растет недовольство из-за пренебрежения Трампа к стратегии и его чрезмерной самоуверенности.

В то же время, республиканец также способен выплеснуть агрессию в своей стране:

Лишить лицензий на вещание СМИ, критикующие войну.

Новые конфликты с центробанком.

Бороться в США с мигрантами и отправить антимиграционных силовиков в города, управляемые демократами.

Вмешиваться в промежуточные выборы, чтобы повлиять на результаты.

В издании предполагают, что если война затянется, приведя к очень высоким ценам на нефть и падению рынков, Трамп может перенести внимание на Кубу.

"Сложно представить, как американский президент выйдет победителем в Иране. Будьте осторожны: он очень плохо переносит поражения", — резюмирует The Economist.

