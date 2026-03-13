Трамп хочет как можно скорее закончить войну в Украине и возобновить торговлю с РФ, - Вэнс
Президент США Дональд Трамп стремится как можно скорее урегулировать войну России против Украины и возобновить торговлю с Москвой.
Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил на митинге в Северной Каролине, передает Цензор.НЕТ.
Цель США
"Трамп хочет возобновить торговлю с Россией и как можно скорее достичь мирного урегулирования конфликта в Украине. Было много споров о том, какой именно должна быть наша внешняя политика в отношении России и Украины. Президент Соединенных Штатов высказался предельно четко: он хочет, чтобы убийства прекратились. Он хочет вернуться к торговле. Он хочет остановить гибель невинных людей в этом конфликте. Я, признаться, восхищаюсь этим. Конечно, я могу быть предвзятым, но считаю, что это правильная идея", - сказал Вэнс.
Также вице-президент США обвинил в "безумии" бывшего губернатора Северной Каролины Роя Купера, который выступает за безусловную военную помощь Украине.
"Вы слышите страсть в его голосе, когда он говорит об отправке сотен миллиардов долларов на войну в Украине. Однако единственной украинкой, о которой Рой Купер не позаботился, была эта невинная девушка, Ирина (речь идет об Ирине Заруцкой, которую убили в Северной Каролине в 2025 году - ред.)", - добавил Вэнс.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
єдиний варіант - заморозити війну зараз, створити умови для росту економіки та населення, потім коли матимемо ядерну зброю - почнемо звільняти наші землі.
а тепер уявіть, що оновлена. 90-мільйонна Україна в, скажімо, 2100 році починає війну на звільнення земель. В цьому сценарії ядерна зброя буде необхідним елементом гарантії того, що ядерку проти нас не використають.
"США місяцями тиснули на Індію, змушуючи її припинити імпорт нафти з росії. Після двох тижнів війни з Іраном Білий дім тепер благає світ - включно з Індією - купувати російську сиру нафту."