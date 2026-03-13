РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5842 посетителя онлайн
Новости Мирный план США Отношения США и РФ Заявления Вэнса
1 454 37

Трамп хочет как можно скорее закончить войну в Украине и возобновить торговлю с РФ, - Вэнс

вице-президент США Венс

Президент США Дональд Трамп стремится как можно скорее урегулировать войну России против Украины и возобновить торговлю с Москвой.

Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил на митинге в Северной Каролине, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Цель США

"Трамп хочет возобновить торговлю с Россией и как можно скорее достичь мирного урегулирования конфликта в Украине. Было много споров о том, какой именно должна быть наша внешняя политика в отношении России и Украины. Президент Соединенных Штатов высказался предельно четко: он хочет, чтобы убийства прекратились. Он хочет вернуться к торговле. Он хочет остановить гибель невинных людей в этом конфликте. Я, признаться, восхищаюсь этим. Конечно, я могу быть предвзятым, но считаю, что это правильная идея", - сказал Вэнс.

Также вице-президент США обвинил в "безумии" бывшего губернатора Северной Каролины Роя Купера, который выступает за безусловную военную помощь Украине.

"Вы слышите страсть в его голосе, когда он говорит об отправке сотен миллиардов долларов на войну в Украине. Однако единственной украинкой, о которой Рой Купер не позаботился, была эта невинная девушка, Ирина (речь идет об Ирине Заруцкой, которую убили в Северной Каролине в 2025 году - ред.)", - добавил Вэнс.

Автор: 

россия (22509) США (7280) Трамп Дональд (4775) война в Украине (7486) Джей Ди Вэнс (169)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Для того, щоб припинити війну, треба тиснути на х...йла. А Краснов тільки бажає тому х...й сосати. Тому нехай рудий вибирає, або тиснути, або сосати.
показать весь комментарий
13.03.2026 23:22 Ответить
+5
Трамп - віддай назад мексиканцям Техас, Каліфорнію, Нову Мексику................і якнайшвидше віднови торгівлю з Мексикою!
показать весь комментарий
13.03.2026 23:25 Ответить
+5
Луїзіану французам, Флориду - іспанцям, решта індіанцям, Аляску ..., Аляску дозволяємо залишити собі.
показать весь комментарий
13.03.2026 23:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і нам це потрібно, але русня того не хоче, а як змусити їх піти на мир - без ядерки - я не знаю.
показать весь комментарий
13.03.2026 23:22 Ответить
нам потрібно щоб рф пішла з України і виплатила репарації
показать весь комментарий
13.03.2026 23:29 Ответить
це неможливо

єдиний варіант - заморозити війну зараз, створити умови для росту економіки та населення, потім коли матимемо ядерну зброю - почнемо звільняти наші землі.

https://censor.net/ua/forum/3604191/**********-********-v-2100-rotsi
показать весь комментарий
13.03.2026 23:31 Ответить
Дурня якась - наявність яз аж ніяк не є запорукою звільнення територій.
показать весь комментарий
13.03.2026 23:43 Ответить
ЯЗ в цьому сценарії необхідна, щоб не було ядерного удару по Україні після початку звільнення земель.
показать весь комментарий
13.03.2026 23:46 Ответить
Цікаво, в України була ядерка, коли в 2022 та 2023 звільняли українські землі? Чи коли захопили кацапські землі в Курській області?
показать весь комментарий
13.03.2026 23:50 Ответить
то були маленькі за площею землі, тому і не було ядерного удару

а тепер уявіть, що оновлена. 90-мільйонна Україна в, скажімо, 2100 році починає війну на звільнення земель. В цьому сценарії ядерна зброя буде необхідним елементом гарантії того, що ядерку проти нас не використають.
показать весь комментарий
13.03.2026 23:54 Ответить
Радянський союз розвалився разом з Варшавським блоком зовсім не тому, що по ньому ядерку застосували.
показать весь комментарий
14.03.2026 00:05 Ответить
Для того, щоб припинити війну, треба тиснути на х...йла. А Краснов тільки бажає тому х...й сосати. Тому нехай рудий вибирає, або тиснути, або сосати.
показать весь комментарий
13.03.2026 23:22 Ответить
Глава МЗС Ірану Арагчі:

"США місяцями тиснули на Індію, змушуючи її припинити імпорт нафти з росії. Після двох тижнів війни з Іраном Білий дім тепер благає світ - включно з Індією - купувати російську сиру нафту."
показать весь комментарий
13.03.2026 23:22 Ответить
Трамп - віддай назад мексиканцям Техас, Каліфорнію, Нову Мексику................і якнайшвидше віднови торгівлю з Мексикою!
показать весь комментарий
13.03.2026 23:25 Ответить
Луїзіану французам, Флориду - іспанцям, решта індіанцям, Аляску ..., Аляску дозволяємо залишити собі.
показать весь комментарий
13.03.2026 23:35 Ответить
Забуло додати...а також пробачити ***** мільйони смертей,десятки мільйонів знедолених...(((
показать весь комментарий
13.03.2026 23:26 Ответить
Цей Венс бреше, не міг Трамп таке сказати, а якби міг, то сказав би сам 🐘🐘🐘
показать весь комментарий
13.03.2026 23:29 Ответить
Якби Трамп був президентом, то обов'язково сказаб би
показать весь комментарий
13.03.2026 23:42 Ответить
Ну звичайна тупа риторика для тупих американьських зебілів.Зеленьський подібні дурощі ні про що щовечора у суфльор гундосить..
показать весь комментарий
13.03.2026 23:30 Ответить
Тобіж я так розумію сишиа гтові когут ерефіі сосати, так полопідар венс?
показать весь комментарий
13.03.2026 23:30 Ответить
Хтось тому довбойобу скаже наскільки мізерний торговий оборот США з рашою порівняно з ЄС чи Китаєм? Чи там не про звичайну торгівлю мова йде, а про щось інше і приватніше?
показать весь комментарий
13.03.2026 23:32 Ответить
Він в основному не про торгівлю, а про припинення вбивств.
показать весь комментарий
13.03.2026 23:38 Ответить
Він в основному про бабки. Іноді про старечий маразм а потім знову про бабки. Вбивства його мало хвилюють.
показать весь комментарий
13.03.2026 23:41 Ответить
Може і так. Дорога нафта, деградація Європи (основний конкурент) і рф (головний союзник Китаю). США все влаштовує. Вони завжди піднімалися на проблеми східного узбережжя Атлантики.
показать весь комментарий
13.03.2026 23:46 Ответить
В Иране его сильно убийства волнуют что своих солдат ,что иранцев от friendly fire как это было в школе для девочек?
показать весь комментарий
14.03.2026 00:04 Ответить
Що ще за торгівля з росією??? Трамб знає довоєнні обсяги цієї торгівлі? Це 0,014% від загального торгівельного обороту сша. Що відновлювати???
показать весь комментарий
13.03.2026 23:37 Ответить
Якщо санкції знімуться, то звісно, ​​будуть добрі цифри.
показать весь комментарий
13.03.2026 23:48 Ответить
Що у нас, що в Америці до влади дорвались ларьочники і торгаші. Впарили і нам, і їм казочку про нове і щасливе, а вийшло по старому і трагічно...
показать весь комментарий
13.03.2026 23:37 Ответить
Вареничок намалювався. Він же морський піхотинець, бачив війну в Іраку, невже не розуміє де права сторона, а де ліва, хто агресор, а хто жертва? Але якщо зміст існування трампівської 'каманди' в 'гешефтах', абарудках' 'здєлках' та ще й під чюткім керівництвом усіляких міллєров, кушнєров, віткоффов, з пасторами типу Бернса, то результат всього може тільки порадувати Китай, Московію, та й ісламські і інші зовсім не демократичні режими, і в Європі також. Бардак всесвітній забезпечений.
показать весь комментарий
13.03.2026 23:38 Ответить
***, так ми це вже давно знаємо
показать весь комментарий
13.03.2026 23:40 Ответить
Ок,,,Але ви , після смоктання , Х,,,я ,Ху,,,ла,,,,не постидні будете , а відовбаними Півнями,,,
показать весь комментарий
13.03.2026 23:41 Ответить
Що сказати про теперішні США? - не ******** нас і то добре
показать весь комментарий
13.03.2026 23:43 Ответить
Це крашене опудало залишиться в історіі лише як черговий ї@анутий із трампонівського лепрозорія.
показать весь комментарий
13.03.2026 23:44 Ответить
ПівеньВенс,,,ти ЖініусДаналдТрумп,,,,Ок
показать весь комментарий
13.03.2026 23:45 Ответить
Задолбали этой навязанным кацапами идеологемой "война в Украине". Это, суки, рашистско-украинская война за независимость Украины! А трамп со своими недоразвитыми помощниками воспринимают эту войну как какоую-то внутренню заворушку туземцев, которую они никак не хотят останавливать, специально вредя выполнению предвыборных обещаний трампа. Мир во власти маньяков, клоунов и дебилов.
показать весь комментарий
13.03.2026 23:50 Ответить
Угу. За 24 години... Це вам не мішки ворочати...
показать весь комментарий
13.03.2026 23:52 Ответить
Окрім грошей у старого маразматика більш ніяких цінностей.
показать весь комментарий
13.03.2026 23:52 Ответить
Попри всі співчуття до Ірини Заруцької, до її сім'ї, я ніяк не збагну, як губернатор міг попередити її вбивство неадекватним чмошником?
показать весь комментарий
13.03.2026 23:52 Ответить
В 40-х роках минулого століття ще можна було б "зрозуміти" лідера США, який би плюнув на будь-які моральні принципи і примусив Англію підписати "почесну" капітуляцію перед гітлерівською Німеччиною. Тоді у Гітлера було золото з усієї окупованої Європи, йому було що запропонувати США. Незрозуміло, що зараз є такого цінного у рашки, що може зацікавити американців поставити хрест на своєму реноме лідера цивілізаціїї на цій планеті, з усіма вигодами від володіння цим статусом. Відосіки з острова Епштейна чи мільярди на особисті рахунки сімейки Трампа? Так вони їм на користь не підуть. Вийдуть боком і буде дуже боляче.
показать весь комментарий
13.03.2026 23:58 Ответить
 
 