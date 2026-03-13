Трамп хочет как можно скорее закончить войну в Украине и возобновить торговлю с РФ, - Вэнс

Президент США Дональд Трамп стремится как можно скорее урегулировать войну России против Украины и возобновить торговлю с Москвой.

Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил на митинге в Северной Каролине, передает Цензор.НЕТ.

Цель США

"Трамп хочет возобновить торговлю с Россией и как можно скорее достичь мирного урегулирования конфликта в Украине. Было много споров о том, какой именно должна быть наша внешняя политика в отношении России и Украины. Президент Соединенных Штатов высказался предельно четко: он хочет, чтобы убийства прекратились. Он хочет вернуться к торговле. Он хочет остановить гибель невинных людей в этом конфликте. Я, признаться, восхищаюсь этим. Конечно, я могу быть предвзятым, но считаю, что это правильная идея", - сказал Вэнс.

Также вице-президент США обвинил в "безумии" бывшего губернатора Северной Каролины Роя Купера, который выступает за безусловную военную помощь Украине.

"Вы слышите страсть в его голосе, когда он говорит об отправке сотен миллиардов долларов на войну в Украине. Однако единственной украинкой, о которой Рой Купер не позаботился, была эта невинная девушка, Ирина (речь идет об Ирине Заруцкой, которую убили в Северной Каролине в 2025 году - ред.)", - добавил Вэнс.

