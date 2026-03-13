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Трамп хоче якнайшвидше закінчити війну в Україні та відновити торгівлю з РФ, - Венс

віцепрезидент США Венс

Президент США Дональд Трамп прагне якнайшвидше врегулювати війну Росії проти України та відновити торгівлю з Москвою.

Про це віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив на мітингу в Північній Кароліні, передає Цензор.НЕТ.

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Мета США

"Трамп хоче відновити торгівлю з Росією та якнайшвидше досягти мирного врегулювання конфлікту в Україні. Було багато суперечок про те, якою саме має бути наша зовнішня політика щодо Росії та України. Президент Сполучених Штатів висловився гранично чітко: він хоче, щоб вбивства припинилися. Він хоче повернутися до торгівлі. Він хоче зупинити загибель невинних людей у цьому конфлікті. Я, зізнатися, захоплююся цим. Звичайно, я можу бути упереджений, але вважаю, що це правильна ідея", - сказав Венс.

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Також віцепрезидент США звинуватив у "божевіллі" колишнього губернатора Північної Кароліни Роя Купера, який виступає за безумовну військову допомогу для України.

"Ви чуєте пристрасть у його голосі, коли він говорить про відправлення сотень мільярдів доларів на війну в Україні. Однак єдиною українкою, про яку Рой Купер не потурбувався, була ця невинна дівчина, Ірина (йдеться про Ірину Заруцьку, яку вбили в Північній Кароліні у 2025 році, - ред.)", - додав Венс.

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Автор: 

росія (70513) США (26799) Трамп Дональд (8991) війна в Україні (8558) Джей Ді Венс (216)
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Топ коментарі
+32
Для того, щоб припинити війну, треба тиснути на х...йла. А Краснов тільки бажає тому х...й сосати. Тому нехай рудий вибирає, або тиснути, або сосати.
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13.03.2026 23:22 Відповісти
+28
нам потрібно щоб рф пішла з України і виплатила репарації
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13.03.2026 23:29 Відповісти
+22
Трамп - віддай назад мексиканцям Техас, Каліфорнію, Нову Мексику................і якнайшвидше віднови торгівлю з Мексикою!
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13.03.2026 23:25 Відповісти

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