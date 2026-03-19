США могут снять санкции с иранской нефти в море, чтобы способствовать снижению цен, - Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент

Соединенные Штаты уже в ближайшие дни могут отменить санкции в отношении иранской нефти, находящейся в море, чтобы сдержать цены на "черное золото" в мире.

Об этом в эфире Fox Business заявил министр финансов США Скотт Бессент, передает Цензор.НЕТ.

Удержание цен на нефть

Он отметил, что Вашингтон уже позволяет иранской нефти проходить через Ормузский пролив, и Иран держит около 140 миллионов баррелей "в море".

"В зависимости от того, как считать, этого хватает на 10 дней – 2 недели поставок, которые иранцы добывали, и все это пошло бы в Китай", – сказал министр США.

По словам Бессента, такое решение могло бы сдержать цены на нефть в мире "в ближайшее время".

"Мы будем использовать иранские баррели против иранцев, чтобы удержать цены на низком уровне в течение следующих 10 или 14 дней, пока мы продолжаем эту (военную – ред.) кампанию. Итак, у нас есть много рычагов влияния", – добавил он.

Вмешательство в финансовые рынки

  • К тому времени, как США перейдут к отмене санкций против иранской нефти, находящейся в море, будет сформирован запас "около 260 миллионов дополнительных баррелей", заявил Бессент, указав также на выпуск нефтяных резервов рядом стран.

Чиновник указал на "определенные разговоры" о том, что Министерство финансов США вмешается в рынок нефтяных фьючерсов, подчеркнув, что ведомство этого не делает.

"Мы не собираемся вмешиваться в финансовые рынки… Мы не вмешиваемся в финансовые рынки. Мы поставляем на физические рынки", - добавил он.

Це *******... ******, хто вас вчив воювати??? Чи ви проти Європи воюєте разом з кацапами?
19.03.2026 16:16 Ответить
Шаг впірьод і два назад! Танці Трампа під дудку з кремлівської вежі.
19.03.2026 16:14 Ответить
Краще вже з іранської, аніж з ×уйловської. І принагідно вручити премію Дарвіна Штатам у особі їхнього президента.
19.03.2026 16:15 Ответить
нє нє ..ніззя ..пуйло заборонив ))
19.03.2026 16:11 Ответить
зя
19.03.2026 16:14 Ответить
Та вони проводять свої суда, на питаючи вас і *** на вас кладуть.. Це ж наскільки треба бути їбанутим, щоб своєю Епічною Дурью підняти ціни з 60 до 120 дол, а потім ще зняти санкції з іранської та російської нафти? Агов... Там є хтось адекватний в ОП Трампа?
19.03.2026 16:19 Ответить
Нажаль там одні ідіоти та клоуни. Настав час нарцисів, людей з ай кю балів на 20 не більше.
19.03.2026 16:24 Ответить
Сподіваюсь це ненадовго. Бо якщо американці не схаменуться і не приберуть це цирк-шапіто, це зроблять китайці.
19.03.2026 16:29 Ответить
Якісь безсистемні дії, смикання.
19.03.2026 16:19 Ответить
США можуть зняти санкції з іранської нафти у морі, щоб сприяти зниженню цін, - Бессент "Ми будемо використовувати іранські барелі проти іранців Джерело: https://censor.net/ua/n3606112

"Он сейчас же получил пинок в ляжку, что означало: «Браво, Киса, браво, моя школа!» (с)
19.03.2026 16:20 Ответить
Такое случается с Планами Победы...
19.03.2026 16:21 Ответить
Близький схід - це порохова бочка - якшо шось там затівати - потрібно все передбачити
19.03.2026 16:21 Ответить
Довоювались тупі мерзотники-таке собі Іран за 3 дня
19.03.2026 16:24 Ответить
А Іранська нафта через Ормузьку протоку вільно транспортується. І Трамп дав наказ її не чіпати. Боїться, що Іран реально перекриє протоку, як грозить. А там вже нічим не допоможеш, і на Трампа звалиться світове лайно. Іран грозить вивезти декілька танкерів, або сухогрузів і затопити на фарватері. І їх підняти буде нереально.
19.03.2026 16:34 Ответить
Санкции снимают, а цена на нефть все равно растет, а рашка специально обваливает свой рубль к $ (уже 86), чтобы накачивать свой военный бюджет. Рыжая падаль дает рашке возможность продолжать войну и поддерживать свою экономику.
19.03.2026 16:37 Ответить
Ви б краще Ізраїль угомонили. Ті з-за вашої спини роздрачують Іран, коли бьють по його нафтогазових об'єктах а Іран довбе по НПЗ та заводах СПГ - і ціна, єстєствєнно, лізе вгору. Угомоніть вухастого Нетаньяху - ось причина всього цього рейваху.
19.03.2026 16:38 Ответить
Це ж не планах ху...ла, тому трамп і нітаньяхо від цих планів не відступляться.
19.03.2026 16:58 Ответить
Отож. Кацапи зараз впіймали свого коника - зіштовхнути лобами двох баранів, казати кожному куди треба бити іншого і робити вигляд, що вони хочуть їх помирити.
19.03.2026 17:07 Ответить
Дебіли, це війна, а не торгівля. Ви не можете знімати санкції з тих, проти кого воюєте. Але у ваших барижних макітрах війна це транзакція. Або злиття та поглинання.
19.03.2026 16:44 Ответить
Спочатку розбомбити Іран, щоб потім зняти санкції з його нафти бо криза з цінами з за війни в Ірані... Якась шизофренія.
19.03.2026 16:45 Ответить
Ідіотизм? Тобто все це трамп рощв'язав аби ВИКЛЮЧНО Іран і росія позбавились санкцій і вільно торгували нафтою?!
Оце так сратех!
19.03.2026 16:57 Ответить
Бес коментариев.
19.03.2026 16:58 Ответить
 
 