США могут снять санкции с иранской нефти в море, чтобы способствовать снижению цен, - Бессент

Соединенные Штаты уже в ближайшие дни могут отменить санкции в отношении иранской нефти, находящейся в море, чтобы сдержать цены на "черное золото" в мире.

Об этом в эфире Fox Business заявил министр финансов США Скотт Бессент, передает Цензор.НЕТ.

Удержание цен на нефть

Он отметил, что Вашингтон уже позволяет иранской нефти проходить через Ормузский пролив, и Иран держит около 140 миллионов баррелей "в море".

"В зависимости от того, как считать, этого хватает на 10 дней – 2 недели поставок, которые иранцы добывали, и все это пошло бы в Китай", – сказал министр США.

По словам Бессента, такое решение могло бы сдержать цены на нефть в мире "в ближайшее время".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Нацбанке объяснили, как война на Ближнем Востоке повлияет на цены в Украине

"Мы будем использовать иранские баррели против иранцев, чтобы удержать цены на низком уровне в течение следующих 10 или 14 дней, пока мы продолжаем эту (военную – ред.) кампанию. Итак, у нас есть много рычагов влияния", – добавил он.

Вмешательство в финансовые рынки

К тому времени, как США перейдут к отмене санкций против иранской нефти, находящейся в море, будет сформирован запас "около 260 миллионов дополнительных баррелей", заявил Бессент, указав также на выпуск нефтяных резервов рядом стран.

Чиновник указал на "определенные разговоры" о том, что Министерство финансов США вмешается в рынок нефтяных фьючерсов, подчеркнув, что ведомство этого не делает.

"Мы не собираемся вмешиваться в финансовые рынки… Мы не вмешиваемся в финансовые рынки. Мы поставляем на физические рынки", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блокада Ормузского пролива: нефть продолжает расти, несмотря на призывы Трампа к другим странам обеспечить безопасность перевозок