США можуть зняти санкції з іранської нафти у морі, щоб сприяти зниженню цін, - Бессент

Сполучені Штати вже найближчими днями можуть скасувати санкції проти іранської нафти, яка перебуває в морі, щоб стримати ціни на "чорне золото" у світі.

Про це в ефірі Fox Business заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, передає Цензор.НЕТ.

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Утримання цін на нафту

Він зазначив, що Вашингтон уже дозволяє іранській нафті проходити через Ормузьку протоку, й Іран тримає близько 140 мільйонів барелів "у морі",

"Залежно від того, як рахувати, цього вистачає на 10 днів – 2 тижні поставок, які іранці видобували, і все це пішло б до Китаю", - сказав міністр США.

За словами Бессента, таке рішення могло б стримати ціни на нафту у світі "найближчим часом".

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"Ми будемо використовувати іранські барелі проти іранців, щоб утримати ціни на низькому рівні протягом наступних 10 або 14 днів, поки ми продовжуємо цю (військову – ред.) кампанію. Отже, у нас є багато важелів впливу", - додав він.

Втручання у фінансові ринки

До того часу, як США перейдуть до скасування санкцій проти іранської нафти, яка знаходиться в морі, буде сформовано запас "близько 260 мільйонів додаткових барелів", заявив Бессент, вказавши також на випуск нафтових резервів низкою країн.

Посадовець вказав на "певні розмови" про те, що Міністерство фінансів США втрутиться у ринок нафтових ф'ючерсів, підкресливши, що відомство цього не робить.

"Ми не збираємося втручатися у фінансові ринки …Ми не втручаємося у фінансові ринки. Ми постачаємо на фізичні ринки", - додав він.

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