РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8749 посетителей онлайн
Новости Потери врага Ликвидация российских окукпантов
663 16

Силы обороны обезвредили 4 840 оккупантов всего за три дня этой недели, - Сырский

Сирський

Силы обороны Украины уничтожили почти 5 тысяч оккупантов (убитыми и ранеными) только за период со вторника по четверг на этой неделе.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Потери РФ

  • Сирский отметил, что с изменением погодных условий российский агрессор усилил давление сразу на нескольких участках фронта. Уже несколько дней подряд количество боевых столкновений превышает 200.

"В то же время существенно выросли и потери противника: только за вторник-четверг уничтожено около 4840 оккупантов убитыми и ранеными. Активность превосходящих сил врага требует от нас новых, асимметричных решений. Украинские войска действуют активно, перехватывают инициативу и продолжают восстанавливать позиции", — отметил он.

Доклады командиров

Сырский сообщил, что во время рабочей поездки в районы Южной операционной зоны провел встречу с командованием группировки и командирами штурмовых и десантно-штурмовых подразделений.

"Согласовали дальнейшие действия с учетом тактики противника, уточнили задачи каждому подразделению в зоне ответственности. На месте отдал необходимые распоряжения по усилению обеспечения — боеприпасами, дронами и другими материально-техническими средствами. Благодарю командиров за взвешенные решения и спасенные жизни наших воинов. Благодарю каждого солдата, сержанта и офицера за ежедневную борьбу и уничтожение врага", — добавил главнокомандующий ВСУ.

Автор: 

армия РФ (22194) ликвидация (4281) Александр Сырский (843) война в Украине (7884)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
показать весь комментарий
20.03.2026 21:38 Ответить
Коли читаю такі новини, то розумію, що скоро зелені блазні здадуть каzапам чергове українське місто.
показать весь комментарий
20.03.2026 21:39 Ответить
А Куп'янськ русня зєлєним блазням здала?
показать весь комментарий
20.03.2026 21:42 Ответить
Порошенко
показать весь комментарий
20.03.2026 21:53 Ответить
Це ти так СОУ називаєш?Американський ухилянт.
показать весь комментарий
20.03.2026 22:37 Ответить
День ото дня растет процент жиров у масле.
показать весь комментарий
20.03.2026 21:41 Ответить
Бухгалтер ти наш ,а українців скільки загинуло ,чи в нас всі безсмертні ?
показать весь комментарий
20.03.2026 21:42 Ответить
Для мене--нехай загине 10000 за день орків і буде норма,але ще головне,чому ми здаємо КОЖНИЙ ДЕНЬ НАШІ ТЕРИТОРІЇ Вже Словянск евакуіруєм То де наші "успіхи"
показать весь комментарий
20.03.2026 21:43 Ответить
Коли територія здається, зведення виглядає так: втрачено хххх кв.км. втрати ОС супротивника - 0.
показать весь комментарий
20.03.2026 21:46 Ответить
У Шевченківському районі Києва в приміщенні ТЦК побили ветерана та колишнього політв'язня Володимира Балуха.
https://suspilne.media/crimea/1269140-policia-perevirae-fakt-pobitta-volodimira-baluha-u-tck/
показать весь комментарий
20.03.2026 21:47 Ответить
Таке враження, що йому зправа кастетом ввалили..а побиття зафіксував?
показать весь комментарий
20.03.2026 21:52 Ответить
А тобі ТЦК мабуть кожний день сниться ,бо ти сцикло і ворог України Да і взагали є і нша інформація--побиття не було
показать весь комментарий
20.03.2026 21:59 Ответить
О, ну то що на цензорі повно мусарні та тцкунів сидить давно відомо)
показать весь комментарий
20.03.2026 22:11 Ответить
Взагалі тут повно кацаських ботів як ти.З 3-денню реєстрацією.Вайт шавка.
показать весь комментарий
20.03.2026 22:40 Ответить
На Цензорі ця новина вже є, так що дарма сюди сторонні джерела тягаєте, Паша Ппх.
показать весь комментарий
20.03.2026 22:24 Ответить
Это шо за выражения, не обезвредили а *********** нах...
показать весь комментарий
20.03.2026 22:08 Ответить
 
 