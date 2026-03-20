Силы обороны обезвредили 4 840 оккупантов всего за три дня этой недели, - Сырский
Силы обороны Украины уничтожили почти 5 тысяч оккупантов (убитыми и ранеными) только за период со вторника по четверг на этой неделе.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает Цензор.НЕТ.
Потери РФ
- Сирский отметил, что с изменением погодных условий российский агрессор усилил давление сразу на нескольких участках фронта. Уже несколько дней подряд количество боевых столкновений превышает 200.
"В то же время существенно выросли и потери противника: только за вторник-четверг уничтожено около 4840 оккупантов убитыми и ранеными. Активность превосходящих сил врага требует от нас новых, асимметричных решений. Украинские войска действуют активно, перехватывают инициативу и продолжают восстанавливать позиции", — отметил он.
Доклады командиров
Сырский сообщил, что во время рабочей поездки в районы Южной операционной зоны провел встречу с командованием группировки и командирами штурмовых и десантно-штурмовых подразделений.
"Согласовали дальнейшие действия с учетом тактики противника, уточнили задачи каждому подразделению в зоне ответственности. На месте отдал необходимые распоряжения по усилению обеспечения — боеприпасами, дронами и другими материально-техническими средствами. Благодарю командиров за взвешенные решения и спасенные жизни наших воинов. Благодарю каждого солдата, сержанта и офицера за ежедневную борьбу и уничтожение врага", — добавил главнокомандующий ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
