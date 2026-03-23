Наступление РФ остановлено на нескольких направлениях, на отдельных участках Силы обороны перехватили инициативу. За 4 дня враг потерял более 6 тыс. человек, - Сырский

Силы обороны Украины срывают планы российского агрессора. В течение четырёх суток на этой неделе, с 17 по 20 марта 2026 года, интенсивность наступательных действий противника усиливалась. Противник пытался прорвать оборонительные позиции наших войск сразу на нескольких стратегических направлениях.

Об этом сообщил в Telegram-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

По всей линии боевого столкновения идут ожесточенные бои

Как отмечается, по всей линии боевого столкновения развернулись ожесточенные бои. Всего противник за эти четыре дня провел 619 штурмовых действий.

"Основной удар оккупанты сосредоточили на Покровском и Александровском направлениях, где было наибольшее количество атак противника. В частности, на Покровском направлении противник атаковал позиции наших войск 163 раза, на Александровском направлении — 96 раз", — уточнил Сырский.

Не менее напряженной оставалась ситуация на Константиновском направлении, где российские войска совершили 84 штурмовых действия, а также на Очеретинском, Лиманском и Купянском направлениях, где произошло в общей сложности более полутора сотен боевых столкновений.

Наступательные действия противника удалось остановить

Несмотря на колоссальное давление и привлечение значительных резервов, российское командование не смогло выполнить поставленные задачи.

"Благодаря профессиональным, слаженным действиям украинских воинов, на нескольких направлениях наступательные действия противника удалось остановить. На некоторых участках фронта бои высокой интенсивности продолжаются, но враг вынужден переходить к перегруппировке своих сил", — пояснил главнокомандующий.

По его словам, оккупанты пытаются подтянуть новые подразделения и готовятся к продолжению атак, делая ставку на ухудшение погодных условий, что, по их мнению, должно снизить эффективность украинской аэроразведки, помешать работе наших беспилотных систем и артиллерии.

Потери РФ

"Командование войск РФ бросило в "мясорубку" десятки тысяч солдат, однако цена этой попытки наступления оказалась для агрессора катастрофической. За четыре суток интенсивных штурмовых действий враг потерял более 6090 военнослужащих убитыми и ранеными. Тогда как в течение недели общие потери врага составили около 8710 человек убитыми и тяжелоранеными. Также Силы обороны уничтожили немало вражеской военной техники и вооружения.

Мы были готовы к увеличению интенсивности наступления российской орды, поэтому приняли необходимые управленческие решения. Войска получили пополнение, были обеспечены военной техникой, вооружением, боеприпасами", — добавил Сырский.

В то же время он подчеркнул, что успешное отражение массированных штурмов противника стало возможным прежде всего благодаря мужеству и стойкости каждого воина, который выполняет боевые задачи и держит строй в этих сверхсложных условиях.

"Как и четыре года назад, в начале полномасштабного вторжения РФ, украинские защитники доказали свое превосходство на поле боя. На отдельных направлениях наши воины перехватили инициативу и проводят собственные активные действия, применяя тактику активной обороны.

Спасибо воинам, которые выстояли под натиском врага, удерживают определенные рубежи и продолжают освобождать украинскую землю от захватчиков. Среди прочих, мои слова искренней благодарности — 82-й и 95-й отдельным десантно-штурмовым бригадам, 3-й, 5-й, 92-й отдельным штурмовым бригадам, 1-му, 33-му, 225-му, 425-му, 475-му отдельным штурмовым полкам ВС Украины, 4-й и 14-й отдельным бригадам оперативного назначения Национальной гвардии Украины, а также другим боевым частям, которые держат оборону и уничтожают врага", — резюмирует Сырский.