РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7858 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на Харьковщине
463 6

Враг перегруппировывается в Харьковской области и продолжает штурмы, - Трегубов

Враг на Харьковском направлении проводит перегруппировку сил и продолжает наступательные действия.

Об этом пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстановка в Харьковской области

По его словам, по состоянию на сегодняшнее утро ситуация на Харьковском направлении фронта остается напряженной.

"На данный момент наблюдаются активные попытки россиян перегруппироваться, подготовиться к наступлениям на ряде наших направлений, таких как Великобурлукское, Купянское, неофициальное Боровское и ряд других", - сказал Трегубов.

Несмотря на недавние потери, российские войска не прекращают активность и пытаются возобновить наступательные действия.

Пресс-секретарь отметил, что речь идет о новых попытках продвижения после неудачных атак последних дней.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что масштабное наступление РФ на Лиманско-Боровском направлении обернулось провалом. Третий корпус сорвал планы врага.

Автор: 

Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всі наступи ворога вже зірвав Члінограй. Ну марафон же брехати не той.. 🤔🤔 .. ? А
показать весь комментарий
22.03.2026 10:40 Ответить
ну, той що?
на цьому не нахайпуєш.
зе!гніда відправив кращих на захист "арабів".
точніше, захисту саши ріми та міндіча.
оце, оплески.....
показать весь комментарий
22.03.2026 10:41 Ответить
Бутусов у своєму інтерв`ю: "Дякую місту Київ, дякую киянам за підтримку. Ми воюємо зараз, захищаємо Харків тими дронами, які нам дав Київ. На жаль, для оборони міста Харкова у міста Харкова ресурсів для нашої бригади, для нашого корпусу, не знайшлося... "

- ось і ВСЕ що треба знати про різних трєгубавих та інших адептів допи і гепи.....
показать весь комментарий
22.03.2026 10:53 Ответить
А шо, кожне місто має боронитися своїм коштом ? А держава тоді навіщо.
показать весь комментарий
22.03.2026 11:05 Ответить
це про ТЕ, що слова різних трігубавих і труханових абсолютна ПУСТОТА....
показать весь комментарий
22.03.2026 11:28 Ответить
Дякую, великий воєн Вітя
показать весь комментарий
22.03.2026 11:16 Ответить
 
 