Враг перегруппировывается в Харьковской области и продолжает штурмы, - Трегубов

Враг на Харьковском направлении проводит перегруппировку сил и продолжает наступательные действия.

Об этом пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Обстановка в Харьковской области

По его словам, по состоянию на сегодняшнее утро ситуация на Харьковском направлении фронта остается напряженной.

"На данный момент наблюдаются активные попытки россиян перегруппироваться, подготовиться к наступлениям на ряде наших направлений, таких как Великобурлукское, Купянское, неофициальное Боровское и ряд других", - сказал Трегубов.

Несмотря на недавние потери, российские войска не прекращают активность и пытаются возобновить наступательные действия.

Пресс-секретарь отметил, что речь идет о новых попытках продвижения после неудачных атак последних дней.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что масштабное наступление РФ на Лиманско-Боровском направлении обернулось провалом. Третий корпус сорвал планы врага.