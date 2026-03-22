Враг перегруппировывается в Харьковской области и продолжает штурмы, - Трегубов
Враг на Харьковском направлении проводит перегруппировку сил и продолжает наступательные действия.
Об этом пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Обстановка в Харьковской области
По его словам, по состоянию на сегодняшнее утро ситуация на Харьковском направлении фронта остается напряженной.
"На данный момент наблюдаются активные попытки россиян перегруппироваться, подготовиться к наступлениям на ряде наших направлений, таких как Великобурлукское, Купянское, неофициальное Боровское и ряд других", - сказал Трегубов.
Несмотря на недавние потери, российские войска не прекращают активность и пытаются возобновить наступательные действия.
Пресс-секретарь отметил, что речь идет о новых попытках продвижения после неудачных атак последних дней.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что масштабное наступление РФ на Лиманско-Боровском направлении обернулось провалом. Третий корпус сорвал планы врага.
на цьому не нахайпуєш.
зе!гніда відправив кращих на захист "арабів".
точніше, захисту саши ріми та міндіча.
оце, оплески.....
- ось і ВСЕ що треба знати про різних трєгубавих та інших адептів допи і гепи.....