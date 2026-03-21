Масштабное наступление РФ на Лиманско-Боровском направлении обернулось провалом. Третий корпус сорвал планы врага. ВИДЕО

19 марта войска РФ предприняли самую масштабную попытку прорыва на Лиманско-Боровском направлении. Россияне задействовали силы 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий РФ, но враг начал нести потери, не доехав до ЛБЗ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Третьего армейского корпуса.

Прорыв превратился в провал

Как отмечается, противник пошел в атаку одновременно на 7 направлениях в полосе корпуса и задействовал более полутысячи пехотинцев, 28 единиц бронетехники, более 100 единиц мототехники, багги и квадроциклы. За четыре часа подготовленные подразделения "Тройки" превратили стремительный прорыв россиян в масштабный провал.

Потери РФ

Потери противника в технике: 84 единицы мототехники, 11 БМП и БТР и 3 танка. Поражены ТОС "Солнцепьок" и 5 орудий. Уничтожено более 160 вражеских БПЛА.

"Полтора месяца мы наблюдали признаки подготовки наступления. Россияне наращивали удары КАБами по нашим переправам через Оскил, пытаясь отрезать логистику. Начали наводить собственные понтонные переправы и разминировать маршруты - это прямо указывало на подготовку к широкомасштабному механизированному наступлению.

Мы готовились: на разных направлениях были отработаны оборонительные действия, каждая бригада имела собственный план отражения атаки. Корпус координировал эти действия - и в результате на всех направлениях удары были сорваны", - отметил бригадный генерал Андрей Билецкий.

За сутки бригады и полки корпуса уничтожили 405 военнослужащих противника: 288 - безвозвратно, остальные - санитарные потери.

"Армии РФ не удалось захватить ни населенных пунктов, ни позиций. Уничтожение остатков живой силы, которой удалось выжить в районе Тройки, продолжается", - отмечают в Третьем армейском корпусе.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что РФ активизировала наступление на Лиман и применяет трехтонные авиабомбы. Украинские войска держат оборону.

Дякую Богу, воїнству небесному і нашим ЗСУ, які в боротьбі проти кацапської орди завжди в одному ряду. бросія паде.
Потужна піаркампанія Потужного корпусу.
Титани!
Щось тебе пердолить, як і прутіна з переляку!?!?
Така піар-кампанія ???.
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
Тарганів трощити тільки так.
