Лиманское направление остается ключевой целью врага, - Трегубов

Россия пытается создать зону контроля на границе и усиливает давление на Лиманском направлении. Это направление остается приоритетным для российских войск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

"Основным и наиболее актуальным для врага является Лиман. Лиман является его давней целью, поскольку его давней целью является выход на северные окраины Славянско-Краматорской агломерации, а для этого необходимо взять Лиман и обойти дальше на Райгородок. Далее непосредственно уже наступать на Славянско-Краматорскую агломерацию, но на протяжении лет врагу это не удается", — сказал Трегубов.

Купянск и другие населенные пункты являются либо вспомогательными для этого наступления, либо входят в другую задачу врага по созданию зоны контроля на украинско-российской границе.

"Например, это город Волчанск, и вообще небольшие населенные пункты, небольшие поселки, непосредственно приграничные, которые им нужно было взять, чтобы в первоначальном замысле их командиров создать зону, которая не позволила бы повторению Курской операции, а в идеале не позволила бы украинским дронам долетать до Белгорода, Брянска и так далее", — рассказал Трегубов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы дронов SIGNUM уничтожили НРК, автомобили и тайник техники РФ на Лиманском направлении. ВИДЕО

Бои вблизи Купянска

Как добавил спикер, безуспешными остаются наступательные действия врага в районе Купянска. По его словам, противник пытается атаковать город с севера и с востока, стремясь сократить площадь украинского плацдарма на левом берегу реки Оскол, однако эти попытки не дают результата.

"Оба наступления не увенчались успехом, потому что после того, как россияне отошли непосредственно из города, после того, как там было фактически ликвидировано их организованное присутствие, вокруг города была сформирована зона, куда россияне сейчас проникнуть не могут. Пещаное является одним из ключевых пунктов в их планах, но они уничтожаются непосредственно, не доходя до города Купянск", — сказал он.

И добавил, что российские силы могут приближаться к населенным пунктам, но не заходить в них.

"Россияне не могут достичь своих целей, но теряют непосредственно личный состав", — сообщил он.

Враг почти не использует технику, только пехоту или комбинации пехоты и применения БПЛА. Техника, которая попадает в зону обстрела, уничтожается, поэтому, как отметил Трегубов, в последний год враг использует ее мало и прибегает к тактике инфильтрации небольших пехотных групп.

"И это единственная тактика, которая, в принципе, хоть как-то на этом этапе войны могла бы работать. Хотя, честно говоря, сейчас и она уже начинает давать сбои, по крайней мере на тех участках фронта, где эффективно налажена работа дронов, эффективно налажено уничтожение противника до его приближения к позициям", — сказал Трегубов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минус РСЗО "Град" и 5 пушек: дроны батальона SIGNUM разгромили артиллерию оккупантов. ВИДЕО