Минус РСЗО "Град" и 5 пушек: дроны батальона SIGNUM разгромили артиллерию оккупантов. ВИДЕО
Бойцы батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады обнаружили и поразили артиллерию российских оккупантов на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеская техника вела огонь по позициям Сил обороны, однако украинские операторы дронов быстро обнаружили ее и нанесли точные удары.
Среди уничтоженной техники:
-
1 РСЗО "Град";
-
5 пушек.
Кадры боевой работы украинские защитники обнародовали в официальном телеграм-канале батальона.
