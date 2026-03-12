РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9278 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Боевые действия на Лиманском направлении Операторы дронов
1 036 0

Минус РСЗО "Град" и 5 пушек: дроны батальона SIGNUM разгромили артиллерию оккупантов. ВИДЕО

Бойцы батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады обнаружили и поразили артиллерию российских оккупантов на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеская техника вела огонь по позициям Сил обороны, однако украинские операторы дронов быстро обнаружили ее и нанесли точные удары.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Среди уничтоженной техники:

  • 1 РСЗО "Град";

  • 5 пушек.

Кадры боевой работы украинские защитники обнародовали в официальном телеграм-канале батальона.

Смотрите также: Дроны "Птахів Мадяра" поджарили оккупантов возле разрушенного здания. ВИДЕО

Смотрите также: Операторы Horizon Group сбили 8 российских дронов перехватчиками STING. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (10585) уничтожение (7309) Донецкая область (5757) артиллерия (285) 53 отдельная механизированная бригада (102) РСЗО (184) дроны (4928) Краматорский район (1027) Лиман (202)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 