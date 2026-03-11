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Новости Видео Дроны против оккупантов Ликвидация российских окукпантов Операторы дронов
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Дроны "Птахів Мадяра" поджарили оккупантов возле разрушенного здания. ВИДЕО

Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" ликвидировали российских оккупантов в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские пилоты обнаружили противника во время движения мимо разрушенного здания и сразу направили ударные беспилотники для поражения.

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Оккупанты пытались отстреливаться, однако двумя точными ударами дронов рашисты были поджарены.

Кадрами боевой работы бойцы поделились в своем телеграм-канале.

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Автор: 

армия РФ (23087) уничтожение (10048) дроны (7385) 414 Птахи Мадяра (202)
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"Птахам Мадяра"-черговий респект...
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11.03.2026 22:51 Ответить
Червякам праці і їди на ціле літо.
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11.03.2026 22:54 Ответить
Сарана з московії потребує демосковізації в Україні!!
Армія! Мова! Віра!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!!
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11.03.2026 22:55 Ответить
смажений кацапчік!
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11.03.2026 22:57 Ответить
Дай п'ять, шкварочка!
Злі Птахи у Мадяра, і кулінарі з кацап частини грубі...
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11.03.2026 23:16 Ответить
Ви бурят?
Я так рад.
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12.03.2026 11:47 Ответить
"остались от козлика роки да ножки")))
Респект Мадяру)))
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15.03.2026 22:42 Ответить
 
 