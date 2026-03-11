Дроны "Птахів Мадяра" поджарили оккупантов возле разрушенного здания. ВИДЕО
Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" ликвидировали российских оккупантов в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские пилоты обнаружили противника во время движения мимо разрушенного здания и сразу направили ударные беспилотники для поражения.
Оккупанты пытались отстреливаться, однако двумя точными ударами дронов рашисты были поджарены.
Кадрами боевой работы бойцы поделились в своем телеграм-канале.
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Армія! Мова! Віра!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!!
Злі Птахи у Мадяра, і кулінарі з кацап частини грубі...
Я так рад.
Респект Мадяру)))