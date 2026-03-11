Дрони "Птахів Мадяра" підсмажили окупантів біля зруйнованої будівлі. ВIДЕО
Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували російських окупантів у смузі своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські пілоти виявили противника під час руху повз зруйновану будівлю та одразу спрямували ударні безпілотники для ураження.
Окупанти намагалися відстрілюватися, однак двома точними ударами дронів рашисти були підсмажені.
Кадрами бойової роботи бійці поділилися у своєму телеграм-каналі.
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Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!!
Злі Птахи у Мадяра, і кулінарі з кацап частини грубі...
Я так рад.
Респект Мадяру)))