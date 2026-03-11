УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8071 відвідувач онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Ліквідація російських окупантів Оператори дронів
2 735 7

Дрони "Птахів Мадяра" підсмажили окупантів біля зруйнованої будівлі. ВIДЕО

Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували російських окупантів у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські пілоти виявили противника під час руху повз зруйновану будівлю та одразу спрямували ударні безпілотники для ураження.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Окупанти намагалися відстрілюватися, однак двома точними ударами дронів рашисти були підсмажені.

Кадрами бойової роботи бійці поділилися у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також: Пілоти 25-ї бригади ДШВ спалили склад дронів і знищили замаскований танк окупантів у Покровську. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці Lasar’s Group НГУ знищили російську РЛС "Ястреб-АВ" вартістю $50 млн. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21305) знищення (10375) дрони (8469) 414 Птахи Мадяра (204)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Птахам Мадяра"-черговий респект...
показати весь коментар
11.03.2026 22:51 Відповісти
Червякам праці і їди на ціле літо.
показати весь коментар
11.03.2026 22:54 Відповісти
Сарана з московії потребує демосковізації в Україні!!
Армія! Мова! Віра!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!!
показати весь коментар
11.03.2026 22:55 Відповісти
смажений кацапчік!
показати весь коментар
11.03.2026 22:57 Відповісти
Дай п'ять, шкварочка!
Злі Птахи у Мадяра, і кулінарі з кацап частини грубі...
показати весь коментар
11.03.2026 23:16 Відповісти
Ви бурят?
Я так рад.
показати весь коментар
12.03.2026 11:47 Відповісти
"остались от козлика роки да ножки")))
Респект Мадяру)))
показати весь коментар
15.03.2026 22:42 Відповісти
 
 