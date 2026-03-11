Пілоти 25-ї бригади ДШВ спалили склад дронів і знищили замаскований танк окупантів у Покровську. ВIДЕО

Пілоти 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ знищили склад російських безпілотників та уразили замаскований танк у районі Покровська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час повітряної розвідки в центрі міста оператор дрона виявив склад зберігання ворожих БпЛА.

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Один FPV-дрон влучив у каністру з пальним, після чого приміщення зі складом вигоріло за лічені хвилини.

Зазначається, що удар виконав пілот із позивним "Мольфар", який служить за контрактом "18-24", і це був його перший бойовий вихід.

Водночас на околицях у кущах українські бійці виявили та уразили замаскований танк окупантів.

Українські військові наголошують, що системна робота з виявлення та знищення ворожих ресурсів дозволяє утримувати позиції та не залишати противнику шансів на успіх.

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