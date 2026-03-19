Лиманський напрямок залишається ключовою ціллю ворога, - Трегубов

РФ намагається створити зону контролю на кордоні та посилює тиск на Лиманському напрямку. Цей напрямок залишається пріоритетним для російських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

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"Основним і найбільш актуальним для ворога є Лиман. Лиман є його давньою ціллю, бо його давньою ціллю є вихід на північні околиці Слов'янсько-Краматорської агломерації, а для цього необхідно взяти Лиман і обійти далі на Райгородок. Далі безпосередньо вже наступати на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, але впродовж років ворогу це не вдається", - сказав Трегубов.

Куп'янськ та Інші населені пункти є або допоміжними для цього наступу або входять в інше завдання ворога зі створення зони контролю на українсько-російському кордоні.

"Наприклад, це місто Вовчанськ, і взагалі малі населені пункти, малі селища, безпосередньо прикордонні, які їм треба було взяти, щоб у першопочатковому задумі їхніх командирів створити зону, яка б не дозволила повторення Курської операції, а в ідеалі не дозволила б українським дронам долітати до Білгорода, Брянська і так далі", - розповів Трегубов.

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Бої поблизу Куп'янська

Як додав речник, безуспішними залишаються наступальні дії ворога в районі Куп’янську. За його словами, противник намагається атакувати місто з півночі та зі сходу, прагнучи скоротити площу українського плацдарму на лівому березі річки Оскіл, однак ці спроби не дають результату.

"Обидва наступи не є успішними, бо після того, як росіяни відійшли безпосередньо з міста, після того, як там була фактично ліквідована їхня організована присутність, довкола міста була сформована зона, куди росіяни зараз увіткнутися не можуть. Піщане є одним із ключових у їхніх планах, але вони знищуються безпосередньо, не доходячи до міста Куп'янськ", - сказав він.

Та додав, що російські сили можуть наближатися до населеного пункту , але не заходити в них.

"Росіяни не можуть досягти своїх цілей, але втрачають безпосередньо особовий склад", - поінформував він.

Ворог майже не використовує техніку, лише піхоту, або комбінації піхоти і застосування БпЛА. Техніка, яка потрапляє в кілзону, знищується, тому, як зауважив Трегубов, останній рік ворог її використовує мало і вдається до тактики інфільтрації малих піхотних груп.

"І це єдина тактика, яка, в принципі, хоч якось на цьому етапі війни могла би працювати. Хоча, чесно кажучи, зараз і вона вже починає давати збої, а принаймні на тих ділянках фронту, де є безпосередньо ефективно налагоджена робота дронів, ефективно налагоджене знищення противника безпосередньо до наближення до позицій", - сказав Трегубов.

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