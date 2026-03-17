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Оператори дронів SIGNUM знищили НРК, автівки та схованку техніки РФ на Лиманському напрямку. ВIДЕО
На Лиманському напрямку бійці батальйону "SIGNUM" 53-ї окремої механізованої бригади завдали ударів по техніці та живій силі противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні безпілотники наздогнали та уразили автівки УАЗ і "Нива" під час руху разом з окупантами всередині.
Також українські захисники знищили замаскований мотоцикл, квадроцикл та наземний дрон.
Окрім цього, на кадрах воїни виявили схованку зі скупченням техніки противника та повністю її знищили.
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