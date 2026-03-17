Бійці "Спартану" за 10 днів березня знищили понад 170 російських дронів "Молнія". ВIДЕО
Оператори дронів 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України знищили ворожі безпілотники типу "Молнія".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, лише за перші 10 днів березня у смузі своєї відповідальності воїни бригади збили понад 170 російських дронів різних типів.
Завдяки майстерній та злагодженій роботі Сил оборони всі ворожі цілі були успішно уражені, а противник залишився без значної частини розвідувальної техніки.
Кадри бойової роботи українські захисники оприлюднили у телеграм-каналі Угруповання об’єднаних сил.
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