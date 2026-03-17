Бойцы "Спартан" за 10 дней марта уничтожили более 170 российских дронов "Молния". ВИДЕО

Операторы дронов 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины уничтожили вражеские беспилотники типа "Молния".

Как сообщает Цензор.НЕТ, только за первые 10 дней марта в зоне своей ответственности воины бригады сбили более 170 российских дронов различных типов.

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Благодаря мастерской и слаженной работе Сил обороны все вражеские цели были успешно поражены, а противник остался без значительной части разведывательной техники.

Кадры боевой работы украинские защитники обнародовали в Telegram-канале Группировки объединенных сил.

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