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Пілоти 57-ї бригади збили 5 російських дронів перехоплювачами STING. ВIДЕО
Пілоти 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка збили 5 російських безпілотників у смузі своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники застосували перехоплювачі STING та знищили 3 БпЛА типу "Шахед", а також Zala і "Ланцет".
Відео бойової роботи та ураження техніки противника оприлюднено у соцмережах.
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