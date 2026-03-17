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Пілоти 57-ї бригади збили 5 російських дронів перехоплювачами STING. ВIДЕО

Пілоти 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка збили 5 російських безпілотників у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники застосували перехоплювачі STING та знищили 3 БпЛА типу "Шахед", а також Zala і "Ланцет".

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Відео бойової роботи та ураження техніки противника оприлюднено у соцмережах.

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