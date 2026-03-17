Рідкісний російський безпілотник "Гранат-4" знищили зенітним дроном бійці 1129-го полку. ВIДЕО

Оператори 1129-го зенітного ракетного полку успішно знищили доволі рідкісний російський безпілотник "Гранат-4". Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожу ціль було уражено за допомогою зенітного дрона.

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"Робота справжніх професіоналів. Оператори 1129-го ЗРП приземлили доволі рідкісний Гранат-4 з дальністю польоту понад 100 кілометрів", - йдеться у повідомленні до відео.

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"Гранат-4" є складним розвідувальним апаратом, здатним вести спостереження на значній відстані від лінії фронту. Точне влучання українського дрона-перехоплювача дозволило ліквідувати дорогу техніку окупантів.

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