Рідкісний російський безпілотник "Гранат-4" знищили зенітним дроном бійці 1129-го полку. ВIДЕО
Оператори 1129-го зенітного ракетного полку успішно знищили доволі рідкісний російський безпілотник "Гранат-4". Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожу ціль було уражено за допомогою зенітного дрона.
"Робота справжніх професіоналів. Оператори 1129-го ЗРП приземлили доволі рідкісний Гранат-4 з дальністю польоту понад 100 кілометрів", - йдеться у повідомленні до відео.
"Гранат-4" є складним розвідувальним апаратом, здатним вести спостереження на значній відстані від лінії фронту. Точне влучання українського дрона-перехоплювача дозволило ліквідувати дорогу техніку окупантів.
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