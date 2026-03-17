Два дрони-перехоплювачі в’ються навколо російського БПЛА "Молнія", вичікуючи моменту для атаки. ВIДЕО

У мережі опублікований унікальний відеозапис, зроблений із землі, на якому зафіксовано момент полювання українських дронів-перехоплювачів на російський безпілотник літакового типу "Молнія".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно, як два українські дрони в’ються навколо ворожого БпЛА, вичікуючи сприятливий момент для атаки. Після маневрування один із перехоплювачів влучно поцілив у російський безпілотник, у результаті чого ворожу ціль було знищено в повітрі.

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