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Новини Відео Знищення російських безпілотників
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Два дрони-перехоплювачі в’ються навколо російського БПЛА "Молнія", вичікуючи моменту для атаки. ВIДЕО

У мережі опублікований унікальний відеозапис, зроблений із землі, на якому зафіксовано момент полювання українських дронів-перехоплювачів на російський безпілотник літакового типу "Молнія".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно, як два українські дрони в’ються навколо ворожого БпЛА, вичікуючи сприятливий момент для атаки. Після маневрування один із перехоплювачів влучно поцілив у російський безпілотник, у результаті чого ворожу ціль було знищено в повітрі.

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Читайте: РФ атакувала Україну 211 дронами: ППО знищила 194 БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)

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ППО (4499) дрони (8982)
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Топ коментарі
+14
Молодці! Слава ЗСУ!
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17.03.2026 12:59 Відповісти
+7
Гуртом і батька зручно бити)
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17.03.2026 12:55 Відповісти
+3
Все зовсім інакше - це два конкуруючих підрозділи, які стараються отримати 100 грам є-бали за збитий!
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17.03.2026 13:20 Відповісти

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