РФ атакувала Україну 211 дронами: ППО знищила 194 БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)

У ніч на 16 березня Росія запустила 211 ударних дронів по Україні. Сили ППО збили або подавили 194 БпЛА, зафіксовано влучання на 10 локаціях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Безпілотники типу Shahed, Гербера, Італмас та інших видів противник запускав з напрямків:

Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;

Гвардійське – ТОТ АР Крим.

" Особливість - нетипова ранкова атака противника із застосуванням ударних дронів різних типів у напрямку Київщини. Основні напрямки удару - Одеська, Запорізька та Київська області", - зазначили у Повітряних силах.

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Результат роботи ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 11:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 194 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - закликали у Повітряних силах.

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