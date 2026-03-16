РФ атакувала Україну 211 дронами: ППО знищила 194 БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)
У ніч на 16 березня Росія запустила 211 ударних дронів по Україні. Сили ППО збили або подавили 194 БпЛА, зафіксовано влучання на 10 локаціях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Безпілотники типу Shahed, Гербера, Італмас та інших видів противник запускав з напрямків:
- Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
- Гвардійське – ТОТ АР Крим.
" Особливість - нетипова ранкова атака противника із застосуванням ударних дронів різних типів у напрямку Київщини. Основні напрямки удару - Одеська, Запорізька та Київська області", - зазначили у Повітряних силах.
Результат роботи ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 11:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 194 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - закликали у Повітряних силах.
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