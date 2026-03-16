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Уламки російського БпЛА впали біля Монумента Незалежності у Києві. ВIДЕО
Уламки збитого російського безпілотника впали вранці біля Монумента Незалежності в Києві.
Відео оприлюднили Новини.Live, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Пошкоджень пам'ятника не зафіксовано.
Що передувало?
- Вранці, 16 березня, було оголошено повітряну тривогу. У Києві лунали вибухи. Відомо, що уламки БпЛА впали у трьох районах столиці.
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Виїзд цього клопа з бункера на Хрещатик паралізує весь центр міста.
Це ж треба перекрити весь рух, розігнати всіх людей, розставити снайперів, охорону по всьому периметру... А то не дай Боже хтось крикне "Ганьба!!!" під час дефілє царя.