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Новини Обстріли Києва
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Уламки російського БпЛА впали біля Монумента Незалежності у Києві. ВIДЕО

Уламки збитого російського безпілотника впали вранці біля Монумента Незалежності в Києві.

Відео оприлюднили Новини.Live, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Пошкоджень пам'ятника не зафіксовано.

Уламки російського БпЛА впали на Майдані Незалежності
Уламки російського БпЛА впали на Майдані Незалежності
Уламки російського БпЛА впали на Майдані Незалежності
Уламки російського БпЛА впали на Майдані Незалежності
Уламки російського БпЛА впали на Майдані Незалежності
Уламки російського БпЛА впали на Майдані Незалежності

Що передувало?

  • Вранці, 16 березня, було оголошено повітряну тривогу. У Києві лунали вибухи. Відомо, що уламки БпЛА впали у трьох районах столиці.

Читайте: Рашисти масовано атакували дронами Одещину: пошкоджено дитсадок та багатоповерхівки у Чорноморську. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (20940) обстріл (34617) Шахед (2284)
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Топ коментарі
+14
Не існує 100% захисту. Але ми перехоплюємо Шахеди значно дешевшими засобами, ніж американці і країни Перської затоки. У цьому суть. У війні дронів на виснаження вартість засобів дуже важлива. Бо якщо перехоплювати Шахеди вартістю 50 кілобаксів ракетами за 1-3 мільйони баксів - ти програєш. А якщо перехоплювати дронами за 3 кілобакси - то розмін буде на твою користь.
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16.03.2026 10:42 Відповісти
+12
Ми навчимо нетямущих американців перехоплювати шахеди. Ага.
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16.03.2026 10:32 Відповісти
+7
Да ладно. Коли його там бачили в останнє?

Виїзд цього клопа з бункера на Хрещатик паралізує весь центр міста.
Це ж треба перекрити весь рух, розігнати всіх людей, розставити снайперів, охорону по всьому периметру... А то не дай Боже хтось крикне "Ганьба!!!" під час дефілє царя.
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16.03.2026 10:40 Відповісти

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