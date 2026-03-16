Обломки российского БПЛА упали возле Монумента Независимости в Киеве. ВИДЕО
Обломки сбитого российского беспилотника упали утром возле Монумента Независимости в Киеве.
Видео опубликовал сайт Новини.Live, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Повреждений памятника не зафиксировано.
Что предшествовало?
- Утром, 16 марта, была объявлена воздушная тревога. В Киеве раздавались взрывы. Известно, что обломки БПЛА упали в трех районах столицы.
Дрони у нас отримали такий розвиток не через новаторство, а через бідність та відсутність авіації.
Маючи гроші, робити дрони - не проблема. А от робити ******* авіацію без грошей та розвинутого ВПК ще нікому не вдавалося.
Іран вам у стрічку - ВПС у них більше нема. Все, що вони тепер можуть - плюватися своїми табуретками час від часу. І те до тих пір поки останній цех з їх зборки не ***********.
Доречі, як давно авіація втратила актуальність?
У нас своєї ППО нема взагалі. От зараз в Ірані вистріляють ракети, і все насичення закінчиться.
Завод у Брянську чим винесли в нуль?
А скільки заводів винесли в нуль дрони?
А у деяких випадках відібрати шантажем.
Тим більше, що це їх технології. Ім потрібні тільки специ та досвід. Вони їх отримають.
Виїзд цього клопа з бункера на Хрещатик паралізує весь центр міста.
Це ж треба перекрити весь рух, розігнати всіх людей, розставити снайперів, охорону по всьому периметру... А то не дай Боже хтось крикне "Ганьба!!!" під час дефілє царя.
Не забагато співпадінь?