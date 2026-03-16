5 301 27

Обломки российского БПЛА упали возле Монумента Независимости в Киеве. ВИДЕО

Обломки сбитого российского беспилотника упали утром возле Монумента Независимости в Киеве.

Видео опубликовал сайт Новини.Live, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Повреждений памятника не зафиксировано.

Обломки российского БПЛА упали на Майдане Независимости
Обломки российского БПЛА упали на Майдане Независимости
Обломки российского БПЛА упали на Майдане Независимости
Обломки российского БПЛА упали на Майдане Независимости
Обломки российского БПЛА упали на Майдане Независимости
Обломки российского БПЛА упали на Майдане Независимости

Что предшествовало?

  • Утром, 16 марта, была объявлена воздушная тревога. В Киеве раздавались взрывы. Известно, что обломки БПЛА упали в трех районах столицы.

Киев (19603) обстрел (27563) Шахед (1756)
Ми навчимо нетямущих американців перехоплювати шахеди. Ага.
16.03.2026 10:32 Ответить
Не існує 100% захисту. Але ми перехоплюємо Шахеди значно дешевшими засобами, ніж американці і країни Перської затоки. У цьому суть. У війні дронів на виснаження вартість засобів дуже важлива. Бо якщо перехоплювати Шахеди вартістю 50 кілобаксів ракетами за 1-3 мільйони баксів - ти програєш. А якщо перехоплювати дронами за 3 кілобакси - то розмін буде на твою користь.
16.03.2026 10:42 Ответить
на том місці міг бути я - Зеленський
16.03.2026 10:33 Ответить
Ми навчимо нетямущих американців перехоплювати шахеди. Ага.
показать весь комментарий
16.03.2026 10:32 Ответить
Одразу після блекауту в москві.
16.03.2026 10:34 Ответить
ну уламки ми ще не навчилися перехоплювати
16.03.2026 10:34 Ответить
А ці уламки до центру Києва від кордону падали?
16.03.2026 10:36 Ответить
Ні, вони падали аж з Ірану!!!!
16.03.2026 10:57 Ответить
Не існує 100% захисту. Але ми перехоплюємо Шахеди значно дешевшими засобами, ніж американці і країни Перської затоки. У цьому суть. У війні дронів на виснаження вартість засобів дуже важлива. Бо якщо перехоплювати Шахеди вартістю 50 кілобаксів ракетами за 1-3 мільйони баксів - ти програєш. А якщо перехоплювати дронами за 3 кілобакси - то розмін буде на твою користь.
показать весь комментарий
16.03.2026 10:42 Ответить
Можуть собі дозволити. Не нам їх гроші рахувати.

Дрони у нас отримали такий розвиток не через новаторство, а через бідність та відсутність авіації.
16.03.2026 10:44 Ответить
І що?!!! З розвитком озброєнь, деякі види озброєння втрачають своє значення... Італія надіялася на свої лінкори - а ескадрилья стареньких торпедоносців "Суордфіш", потопила більшу їх половину, прямо в гавані Таранто... Через рік така ж доля спіткала і американські лінкори в Перл-Харборі... Танки були "броньованим кулаком Радянської та російської, армій... І де той "кулак", зараз? Пілотована авіація, потроху, (як і авіаносці), втрачає свої позиції... На передній план виходять "безпілотники" - як літаючі, так і плаваючі. Незабаром настане черга і підводних... Навіщо губить людей - якщо можна послать у бій, "залізо"?
16.03.2026 10:55 Ответить
Ага. От тільки мати ******* ВПС та дрони краще ніж мати тільки дрони.
Маючи гроші, робити дрони - не проблема. А от робити ******* авіацію без грошей та розвинутого ВПК ще нікому не вдавалося.
Іран вам у стрічку - ВПС у них більше нема. Все, що вони тепер можуть - плюватися своїми табуретками час від часу. І те до тих пір поки останній цех з їх зборки не ***********.

Доречі, як давно авіація втратила актуальність?
16.03.2026 11:06 Ответить
З тих пір, як передній край, на фронті, наситився засобами ППО... У 2022-му я, з вікна свого будинку, бачив, як з боку БРСР налітали Су-24, 25, 34, й інші пілотовані апарати. А потім бачив, як вони горіли та падали. Зараз льотчики скидають засоби ураження, виключно над своєю територією... Якщо ти цього не помітив - це, виключно, ТВОЇ проблеми...
16.03.2026 11:16 Ответить
Війна України та РФ - це битва двох калічей. І це не показник.
У нас своєї ППО нема взагалі. От зараз в Ірані вистріляють ракети, і все насичення закінчиться.

Завод у Брянську чим винесли в нуль?
А скільки заводів винесли в нуль дрони?
16.03.2026 11:23 Ответить
Ти впевнений - щодо "двох калічей"? Мабуть, маєш відповідну військову освіту? Сама КОНЦЕПЦІЯ війни, вже змінилася! Вже не буде "армад" літаків і танків... А якщо й будуть - то БЕЗПІЛОТНІ... Бо "залізяку" можна виготовить набагато швилше та дешевше, ніж виростить та вивчить екіпаж до неї... Майбутній льотчик - це більше 20 років життя і навчання. Останні чотири роки - це МІЛЬЙОНИ ДОЛАРІВ, на підготовку... А літак збивається, "в момент", "залізякою" бездушною, яку зробили, за тиждень, на заводі... Так чи не простіше підготувать оператора БПЛА, який буде керувать такими "літаючими залізяками", сидячи під прикриттям бетонного бункеру?
16.03.2026 11:32 Ответить
Вони свої гроші самі вміють рахувати - саме тому країни Перської затоки і Ізраїль звернулися до України по допомогу для захисту від Шахедів. А Трамп - просто пихатий дурень. Він не є показником.
16.03.2026 11:08 Ответить
Цей пихатий дурень має можливість купити те, що йому треба, а не просити.

А у деяких випадках відібрати шантажем.

Тим більше, що це їх технології. Ім потрібні тільки специ та досвід. Вони їх отримають.
16.03.2026 11:16 Ответить
на том місці міг бути я - Зеленський
16.03.2026 10:33 Ответить
Повезло, був в бункері.
16.03.2026 10:35 Ответить
Да ладно. Коли його там бачили в останнє?

Виїзд цього клопа з бункера на Хрещатик паралізує весь центр міста.
Це ж треба перекрити весь рух, розігнати всіх людей, розставити снайперів, охорону по всьому периметру... А то не дай Боже хтось крикне "Ганьба!!!" під час дефілє царя.
16.03.2026 10:40 Ответить
Не "міг би бути", а повинен бути!
16.03.2026 11:05 Ответить
от скатіна ці расіяни... аби щось попортити
16.03.2026 10:33 Ответить
Деменція і ******, от і гадить, розкидаючи своє лайно!! Таке буває і старої мавпи…
16.03.2026 10:58 Ответить
Символічно, Дмитрієв покинув москву, дрон впав злякавшись незалежності...
Не забагато співпадінь?
16.03.2026 10:38 Ответить
а чому він покинув москву?
16.03.2026 11:04 Ответить
16.03.2026 11:59 Ответить
А по мавзолею слабо?
16.03.2026 11:13 Ответить
+1.
16.03.2026 11:56 Ответить
Та мы привыкли. За Дубай тревожно (
16.03.2026 11:24 Ответить
 
 