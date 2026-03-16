РФ снова атакует Киев дронами: обломки упали в самом центре столицы (обновлено)

В Киеве раздаются взрывы из-за атаки БПЛА — Кличко и ВВС ВСУ

Утром 16 марта в Киеве слышны взрывы. Враг атакует столицу беспилотниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и мэр города Виталий Кличко.

"На Оболони работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - отметил Кличко.

Перед этим Воздушные силы предупреждали о группе БПЛА на северо-востоке Киевской области, двигавшейся курсом на Киев.

По данным мониторинговых каналов, враг пытается атаковать столицу 20 "шахедами". Удар направлен на энергетическую инфраструктуру.

Позже Кличко сообщил о первых последствиях дроновой атаки.

"В самом центре столицы упали обломки БПЛА. Пожаров и пострадавших нет. Вражеская атака на Киев продолжается. Находитесь в укрытиях", - отметил городской голова.

Взрывы в области

По информации Киевской ОВА, в регионе также работает ПВО.

"В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО работают по целям.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационное молчание – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", – отметили в ОВА.

Обновление

Киев под угрозой ракетного удара.

Находитесь в укрытиях, соблюдайте все правила безопасности до отбоя тревоги", - сообщили в Киевской ГВА.

9:11 – Несколько групп БпЛА с севера курсом на Киев.

В 9:19 Воздушные силы призвали киевлян находиться в укрытиях.

Последствия атаки

Мэр Кличко заявил, что в самом центре столицы упали обломки БпЛА. Пожаров и пострадавших нет.

В Соломенском районе падение обломков произошло на территорию нежилой застройки. Пострадавших нет.

В Святошинском районе падение обломков повлекло загорание травы на открытой территории.
Экстренные службы работают на местах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал дронами Николаев: повреждены учебное заведение и дома. ФОТО

Топ комментарии
+6
Так. Добре чутно як працює ППО. Давно такого зранку не було.
16.03.2026 09:07 Ответить
+5
У Києві працює ППО

16.03.2026 09:05 Ответить
+5
❗️Київ намагалися атакувати 2 нові крилаті ракети «Изделие-30» - Ваньок пише, що їх збило ППО.
16.03.2026 09:19 Ответить
✈️ Шахеди вчергове на Майдан Незалежності! Ховайтесь хто в центрі, буде гучно!
16.03.2026 09:03 Ответить
У Києві працює ППО

16.03.2026 09:05 Ответить
Так. Добре чутно як працює ППО. Давно такого зранку не було.
16.03.2026 09:07 Ответить
Це точно
16.03.2026 09:10 Ответить
Сьогодні міжнародний день спонтанних вчинків..кацапи святкують. А може ще Євтропієв день - в народі - ведмеже пробудження..
16.03.2026 10:00 Ответить
Поки ху...ло бункерний живий це не припиниться. На трампонутого надії теж не має. Одна надія на потужного, що він не все ППО подасть
16.03.2026 09:08 Ответить
❗️ ❗️Балістика на Київ, як і попереджали
16.03.2026 09:09 Ответить
Ліпше би збивали.
16.03.2026 09:14 Ответить
Ні, там 4 іскандер-к або нові іздєліє-30. Падли ніяк не від'їбуться від Києва та України
16.03.2026 09:15 Ответить
❗️ 4 (!) крилаті ракети на Київ - це Іскандер-К або нова «Іздєліє-30»
16.03.2026 09:13 Ответить
❗️Київ намагалися атакувати 2 нові крилаті ракети «Изделие-30» - Ваньок пише, що їх збило ППО.
16.03.2026 09:19 Ответить
Деменційне, старе ******, гадить Українцям за їх Силу, Волю і Свободу!!
Це не московіти з болотної площі чи, як самозванний….
16.03.2026 09:23 Ответить
Когда очереди, а потом ба-бах и тихо - это сбили шахед.
16.03.2026 09:51 Ответить
Дві останні доби українські діп-страйки у мацквє і падмацков'є грали на нервах пуйла ,який піся вбивства аятолл ,знаходиться на піку приступу параної. Тому він повиключав в мацквє весь інтернет і мобільний зв'язок. Рабам нє паложено-абайдутся. Але йому цього виявилось мало . Приступ параної продовжувався. Тому він "па спєц-связи" наказав вранці вдарити по Києву тим що в них ще залишилось. За всю війну ,за такої погоди, такого ще не було. Для цього у раше-фашистів є ніч. Але не витерпів пуйло . Чємаданчиків мабуть не хватило.
16.03.2026 10:05 Ответить
Утро у стен Кремля.

По всему периметру кремлевской стены и ее башен сотрудники ФСО в масках с оружием.

На трибуне мавзолея тоже посты.
16.03.2026 10:14 Ответить
 
 