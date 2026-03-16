РФ снова атакует Киев дронами: обломки упали в самом центре столицы (обновлено)
Утром 16 марта в Киеве слышны взрывы. Враг атакует столицу беспилотниками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и мэр города Виталий Кличко.
"На Оболони работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - отметил Кличко.
Перед этим Воздушные силы предупреждали о группе БПЛА на северо-востоке Киевской области, двигавшейся курсом на Киев.
По данным мониторинговых каналов, враг пытается атаковать столицу 20 "шахедами". Удар направлен на энергетическую инфраструктуру.
Позже Кличко сообщил о первых последствиях дроновой атаки.
"В самом центре столицы упали обломки БПЛА. Пожаров и пострадавших нет. Вражеская атака на Киев продолжается. Находитесь в укрытиях", - отметил городской голова.
Взрывы в области
По информации Киевской ОВА, в регионе также работает ПВО.
"В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО работают по целям.
Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационное молчание – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", – отметили в ОВА.
Обновление
Киев под угрозой ракетного удара.
Находитесь в укрытиях, соблюдайте все правила безопасности до отбоя тревоги", - сообщили в Киевской ГВА.
9:11 – Несколько групп БпЛА с севера курсом на Киев.
В 9:19 Воздушные силы призвали киевлян находиться в укрытиях.
Последствия атаки
Мэр Кличко заявил, что в самом центре столицы упали обломки БпЛА. Пожаров и пострадавших нет.
В Соломенском районе падение обломков произошло на территорию нежилой застройки. Пострадавших нет.
В Святошинском районе падение обломков повлекло загорание травы на открытой территории.
Экстренные службы работают на местах.
