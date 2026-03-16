РФ снова атакует Киев дронами: обломки упали в самом центре столицы (обновлено)

Утром 16 марта в Киеве слышны взрывы. Враг атакует столицу беспилотниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и мэр города Виталий Кличко.

"На Оболони работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - отметил Кличко.

Перед этим Воздушные силы предупреждали о группе БПЛА на северо-востоке Киевской области, двигавшейся курсом на Киев.

По данным мониторинговых каналов, враг пытается атаковать столицу 20 "шахедами". Удар направлен на энергетическую инфраструктуру.

Позже Кличко сообщил о первых последствиях дроновой атаки.

"В самом центре столицы упали обломки БПЛА. Пожаров и пострадавших нет. Вражеская атака на Киев продолжается. Находитесь в укрытиях", - отметил городской голова.

Взрывы в области

По информации Киевской ОВА, в регионе также работает ПВО.

"В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО работают по целям.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационное молчание – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", – отметили в ОВА.

Обновление

Киев под угрозой ракетного удара.

Находитесь в укрытиях, соблюдайте все правила безопасности до отбоя тревоги", - сообщили в Киевской ГВА.

9:11 – Несколько групп БпЛА с севера курсом на Киев.

В 9:19 Воздушные силы призвали киевлян находиться в укрытиях.

Последствия атаки

Мэр Кличко заявил, что в самом центре столицы упали обломки БпЛА. Пожаров и пострадавших нет.

В Соломенском районе падение обломков произошло на территорию нежилой застройки. Пострадавших нет.

В Святошинском районе падение обломков повлекло загорание травы на открытой территории.

Экстренные службы работают на местах.

