РФ знову атакує Київ дронами: уламки впали у самому центрі столиці (оновлено)

Зранку 16 березня у Києві лунають вибухи. Ворог атакує столицю ворожими безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та міський голова Віталій Кличко.

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"На Оболоні працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - зазначив Кличко.

Перед цим Повітряні сили попереджали про групу БпЛА на північному сході Київщини, що рухалася курсом на Київ.

За даними моніторингових каналів ворог намагається атакувати столицю 20 "шахедами". Удар направлений на енергетичну інфраструктуру.

Згодом Кличко повідомив про перші наслідки дронової атаки

"У самому центрі столиці впали уламки БпЛА. Пожежі та постраждалих немає.

Ворожа атака на Київ триває. Перебувайте в укриттях", - зазначив міський голова.

Вибухи в області

За інформацією Київської ОВА, у регіоні також працює ППО.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - зазначили в ОВА.

Оновлення

"Київ під загрозою ракетного удару.

Перебувайте в укриттях, дотримуйтесь всіх правил безпеки до відбою тривоги", - повідомили у Київській МВА.

9:11 - Декілька груп БпЛА з півночі курсом на Київ.

О 9:19 Повітряні сили закликали киян перебувати в укриттях.

Наслідки атаки

Мер Кличко заявив, що у самому центрі столиці впали уламки БпЛА. Пожежі та постраждалих немає.

У Соломʼянському районі падіння уламків сталося на територію нежитлої забудови. Постраждалих немає.

У Святошинському районі падіння уламків спричинило загоряння трави на відкритій території.

Екстрені служби працюють на місцях.

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