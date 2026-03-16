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Новини Атака безпілотників на Миколаїв
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Ворог атакував дронами Миколаїв: пошкоджено навчальний заклад та будинки. ФОТО

Вночі 16 березня 2026 року російський агресор атакував Миколаїв ударними дронами.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

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Які наслідки?

Як зазначається, внаслідок атаки пошкоджено навчальний заклад, а також багатоквартирні будинки, розташовані поруч.

"Адміністрація району вже на місці та фіксує пошкодження. Будемо приступати до ліквідації наслідків атаки. Найголовніше для нас те, що немає жертв і постраждалих", - додав очільник міста.

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обстріл Миколаєва

Більше інформації щодо наслідків ворожої атаки на цю мить невідомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували "шахедами" Миколаїв: троє поранених. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Миколаїв (1910) Миколаївська область (2464) обстріл (34617) Миколаївський район (220)
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