Ворог атакував дронами Миколаїв: пошкоджено навчальний заклад та будинки. ФОТО
Вночі 16 березня 2026 року російський агресор атакував Миколаїв ударними дронами.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
Які наслідки?
Як зазначається, внаслідок атаки пошкоджено навчальний заклад, а також багатоквартирні будинки, розташовані поруч.
"Адміністрація району вже на місці та фіксує пошкодження. Будемо приступати до ліквідації наслідків атаки. Найголовніше для нас те, що немає жертв і постраждалих", - додав очільник міста.
Більше інформації щодо наслідків ворожої атаки на цю мить невідомо.
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