Враг атаковал дронами Николаев: повреждены учебное заведение и дома. ФОТО
Ночью 16 марта 2026 года российский агрессор нанес удар по Николаеву с помощью ударных дронов.
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.
Какие последствия?
Как отмечается, в результате атаки повреждено учебное заведение, а также многоквартирные дома, расположенные рядом.
"Администрация района уже на месте и фиксирует повреждения. Будем приступать к ликвидации последствий атаки. Самое главное для нас то, что нет жертв и пострадавших", - добавил глава города.
Более подробной информации о последствиях вражеской атаки на данный момент нет.
