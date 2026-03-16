Враг атаковал дронами Николаев: повреждены учебное заведение и дома. ФОТО

Ночью 16 марта 2026 года российский агрессор нанес удар по Николаеву с помощью ударных дронов.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.

Какие последствия?

Как отмечается, в результате атаки повреждено учебное заведение, а также многоквартирные дома, расположенные рядом.

"Администрация района уже на месте и фиксирует повреждения. Будем приступать к ликвидации последствий атаки. Самое главное для нас то, что нет жертв и пострадавших", - добавил глава города.

Более подробной информации о последствиях вражеской атаки на данный момент нет.

