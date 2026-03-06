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Россияне атаковали "шахедами" Николаев: трое раненых. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 6 марта, российские войска нанесли удар "шахедами" по Николаеву, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил начальник ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
Раненые в результате удара
Отмечается, что в результате атаки "шахедов" на город ранения получили трое мужчин - 19, 23 и 42 лет. Двое пострадавших госпитализированы, третьему - помощь была оказана на месте.
Последствия атаки
Сообщается, что поврежден частный дом.
В ГСЧС рассказали, что в результате атаки в частном жилом доме повреждена крыша. Загорелось хозяйственное здание, газовая труба и мусор.
Пожарные ликвидировали пожар. Дополнительно место удара обследовали пиротехники и химики ГСЧС.
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Мабуть, комплектуючі для своїх заводів росія все ж таки отримувала з Ірану. А зараз ці заводи знищуються обстрілами."