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Новости Фото Обстрелы Николаева
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Россияне атаковали "шахедами" Николаев: трое раненых. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 6 марта, российские войска нанесли удар "шахедами" по Николаеву, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил начальник ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

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Раненые в результате удара

Отмечается, что в результате атаки "шахедов" на город ранения получили трое мужчин - 19, 23 и 42 лет. Двое пострадавших госпитализированы, третьему - помощь была оказана на месте.

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Последствия атаки

Сообщается, что поврежден частный дом.

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В ГСЧС рассказали, что в результате атаки в частном жилом доме повреждена крыша. Загорелось хозяйственное здание, газовая труба и мусор.

Пожарные ликвидировали пожар. Дополнительно место удара обследовали пиротехники и химики ГСЧС.

Атака шахедів на МиколаївУдар шахедами по Миколаєву
Удар шахедами по Миколаєву

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Николаев (2229) Николаевская область (2304) обстрел (33093) Николаевский район (205)
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Внимание! Уже россиян допускают под их флагом на международные соревнования среди юношей! Что же там украинская власть подписала?
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06.03.2026 18:54 Ответить
@ "Тим часом, на тлі війни в Ірані спостерігається зниження "шахедних" нальотів на Україну. Атак по 300-500 дронів не проводиться.
Мабуть, комплектуючі для своїх заводів росія все ж таки отримувала з Ірану. А зараз ці заводи знищуються обстрілами."
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06.03.2026 19:50 Ответить
 
 