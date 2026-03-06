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Новини Фото Обстріли Миколаєва
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Росіяни атакували "шахедами" Миколаїв: троє поранених. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 6 березня, російські війська вдарили "шахедами" по Миколаєву, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

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Поранені внаслідок удару

Зазначається, що внаслідок атаки "шахедів" на місто поранення дістали троє чоловіків - 19, 23 та 42 років. Двох постраждалих госпіталізовано, третьому - допомога була надана на місці.

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Наслідки атаки

Повідомляється, що пошкоджено приватний будинок.

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У ДСНС розповіли, що внаслідок атаки в приватному житловому будинку пошкоджений дах. Зайнялася господарча будівля, газова труба та сміття.

Вогнеборці ліквідували пожежу. Додатково місце удару обстежили піротехніки та хіміки ДСНС.

Атака шахедів на МиколаївУдар шахедами по Миколаєву
Удар шахедами по Миколаєву

Автор: 

Миколаїв (1905) Миколаївська область (2457) обстріл (34445) Миколаївський район (214)
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Внимание! Уже россиян допускают под их флагом на международные соревнования среди юношей! Что же там украинская власть подписала?
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06.03.2026 18:54 Відповісти
@ "Тим часом, на тлі війни в Ірані спостерігається зниження "шахедних" нальотів на Україну. Атак по 300-500 дронів не проводиться.
Мабуть, комплектуючі для своїх заводів росія все ж таки отримувала з Ірану. А зараз ці заводи знищуються обстрілами."
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06.03.2026 19:50 Відповісти
 
 