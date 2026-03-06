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Росіяни атакували "шахедами" Миколаїв: троє поранених. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 6 березня, російські війська вдарили "шахедами" по Миколаєву, внаслідок чого є поранені.
Про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
Поранені внаслідок удару
Зазначається, що внаслідок атаки "шахедів" на місто поранення дістали троє чоловіків - 19, 23 та 42 років. Двох постраждалих госпіталізовано, третьому - допомога була надана на місці.
Наслідки атаки
Повідомляється, що пошкоджено приватний будинок.
У ДСНС розповіли, що внаслідок атаки в приватному житловому будинку пошкоджений дах. Зайнялася господарча будівля, газова труба та сміття.
Вогнеборці ліквідували пожежу. Додатково місце удару обстежили піротехніки та хіміки ДСНС.
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Мабуть, комплектуючі для своїх заводів росія все ж таки отримувала з Ірану. А зараз ці заводи знищуються обстрілами."