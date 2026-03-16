Рашисты массированно атаковали дронами Одесчину: повреждены детсад и многоэтажки в Черноморске. ФОТОрепортаж

Враг вновь нанес массированный удар по Одесской области с помощью ударных беспилотников.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Есть повреждения

Как отмечается, силы ПВО сбили большинство вражеских целей, однако зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

В г. Черноморск в результате атаки повреждены фасад и остекление детского сада, а также прилегающих многоэтажек.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Специальные и коммунальные службы работают над устранением последствий", — отметил глава области.

