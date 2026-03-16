Рашисти масовано атакували дронами Одещину: пошкоджено дитсадок та багатоповерхівки у Чорноморську. ФОТОрепортаж
Ворог знову масовано атакував Одещину ударними безпілотниками.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Є пошкодження
Як зазначається, сили ППО збили більшість ворожих цілей, проте зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.
У м. Чорноморськ внаслідок атаки пошкоджено фасад та скління дитячого садка, а також прилеглих багатоповерхівок.
"На щастя, минулося без постраждалих. Спеціальні та комунальні служби працюють над усуненням наслідків", - зауважив очільник області.
Наслідки
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